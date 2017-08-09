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'Dur' ihtarına uymayan sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, yol kontrolü sırasında 'dur' ihtarına uymayan 20 yaşındaki Ahmet Toru, jandarmanın açtığı ateşle hayatını kaybetti.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 19:26
'Dur' ihtarına uymayan sürücü hayatını kaybetti

Olay, geçen pazar günü meydana geldi. Akçakale yönüne giden Ahmet Toru yönetimindeki otomobili, Koruklu Mahallesi yakınlarında yol kontrolü yapan jandarma durdurmak istedi. Toru, jandarmaların 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Peşine düşen ekiplerin uyarılarına rağmen kaçmayı sürdüren Toru, bu sırada jandarma tarafından açılan ateşle ensesinden vuruldu.

Yaralanan genç, daha sonra çağırılan ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 19:26
  1. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü
  2. jandarma kurşunuyla öldü
  • abdoabdo35 dk önce
    dursaydı kanunlara uysaydı.
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