'Dur' ihtarına uymayan sürücü hayatını kaybetti

Olay, geçen pazar günü meydana geldi. Akçakale yönüne giden Ahmet Toru yönetimindeki otomobili, Koruklu Mahallesi yakınlarında yol kontrolü yapan jandarma durdurmak istedi. Toru, jandarmaların 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Peşine düşen ekiplerin uyarılarına rağmen kaçmayı sürdüren Toru, bu sırada jandarma tarafından açılan ateşle ensesinden vuruldu.

Yaralanan genç, daha sonra çağırılan ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sabaha karşı yaşamını yitirdi.