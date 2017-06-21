Dur demezsek 6 Müslüman idam edilecek!
Mısır'da Sisi rejimi, 6 üniversite öğrencisi hakkında idam cezası verdi. İdam cezalarının infazının her an yapılabileceği belirtiliyor. Uluslararası insan hakları kuruluşları idam cezalarının iptali için çağrı yapıyor.21 Haziran 2017 Çarşamba 17:25
Mısır'da Yargıtay, 6 üniversite öğrencisi hakkında istenen idam cezasını onayladı.
İdam cezası onanan 6 öğrencinin ismi; Ahmet Velid, İbrahim El-azab, Halid Askar, Mahmud Wahba, Abdurrahman Attaya, Basim Muhsin.
İşkenceyle ve aileleriyle tehdit edildiler
Öğrenciler, Ocak 2014'te gözaltına alınmıştı. Aileleri ile tehdit edilen gençlerin, mahkemede işkenceyle itirafa zorlandığı belirtiliyor.
İnsan hakları kuruluşlarından çağrı
İdam cezası onanan üniversiteli gençlerin her an idam edilebileceği ifade ediliyor. İnsan hakları kuruluşları, üniversite okuyan gençlerin idam cezasının iptali için Mısır'daki Sisi rejimine çağrı yapıyor.
Uluslararası Af Örgütü'nden tepki
Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ın daha önceki dönemde aldığı idam kararlarını kınamıştı. Af Örgütü'nden yapılan açıklamada idam kararlarının Mısır'ın ulusal ve uluslararası hukuku hiçe sayması anlamına geldiği belirtildi.