Dünya'yı teğet geçti

Geçtiğimiz Perşembe günü, okul servisi büyüklüğünde bir asteroid, Dünya'nın oldukça yakınından geçti. Bu olay bilim insanlarının, uzaydan gelecek bir cismin Dünya'ya çarpması sırasında bizleri uyaracak olan alarm sistemlerini test etmelerini sağladı.

2012 TC4 isimli asteroid, Dünya'nın yalnızca 44.000 km'lik yakınından geçerken, bazı bilim insanları ay ve Dünya'nın yörüngesindeki yapay uyduların zarar görmesinden endişe etti. Yapılan açıklamaya göre, bu geçiş sırasında yapay uyduların hiçbiri zarar görmedi.

Gezegen bilimci Detlef Koschny, "Bu asteroide Dünya'yı etkileme riski yüksek, tehlikeli bir nesne gibi davrandık (önlemlerimizi aldık) ve gözlem için elimizdeki tüm radar ve teleskopları kullandık." dedi.

Koschny, Porto Riko'daki büyük bir radar sisteminin Kasırga Maria'nın verdiği hasar nedeniyle çalışmadığını, bunun yerine başka bir ABD merkezli radar sisteminin kullanıldığını söyledi ve "Bu gibi durumlara hazırlıksız yakalanmamak için sürekli deneyler yapıyoruz." diyerek açıklamasını sürdürdü.

Bilim insanlarının elde ettiği radar görüntülerine göre, asteroidin genişliği 10-12 metre arasında. Bu boyut aşağı yukarı, 2013 senesinde Rusya'da düşen ve 1000 kişinin sarsıntısını hissettiği göktaşı ile aynı. Dünya'ya isabet etmesi durumunda, aynı sayıda insan bu asteroitten etkilenebilirdi.

Koschny'e göre aynı boyutta bir asteroid, 2079 senesinde Dünya'yı tekrar teğet geçecek. Onun ne kadar yaklaşacağına dair yapılan hesapların tekrar güncellenmesi gerekiyor.