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Rusya'dan dünyayı tedirgin eden hamle! 100 bin asker ile gidiyorlar

Rusya’nın yaz sonunda Belarus’ta yaklaşık 100 bin askerin katılımıyla gerçekleştireceği askeri tatbikat bölgedeki ülkeleri tedirgin ediyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 09:59
Rusya'dan dünyayı tedirgin eden hamle! 100 bin asker ile gidiyorlar

Rusya, yaz sonunda Belarus’ta yaklaşık 100 bin askerin katılımıyla askeri tatbikat gerçekleştirecek.Tatbikatın bir kaç ay süreceği belirtiliyor. Tatbikata Rusça ‘batı’ anlamına gelen Zapad adı verildi. Tatbikatlar için, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana ilk defa Ön Koruma Tank ordusu oluşturuldu. Rusya’nın Belarus’ta hali hazırda yaklaşık bin hava savunma askeri ve iletişim personeli bulunuyor.

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ABD’li askeri yetkililer, Rusya’nın faaliyetlerini, üç kritik NATO müttefiki Polonya, Litvanya ve Letonya’ya sınırı olan Belarus’taki askeri varlığını artırmada bahane olarak kullanabileceğini belirtiyor. 2012-2014 arasında Moskova'da ABD'nin güvenlik ateşesi olarak çalışan Peter B. Zwack, Rusya’nın, ‘Sizi izliyoruz, güçlüyüz, çok şey öğrendik, Rusya’yla uğraşmayın’ mesajı vermeye çalıştığını belirtiyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 09:59
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  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Bütün bunlar danışıklı yapılıyor, soğuk savaş günlerini geri getirip dünyayı eskisi gibi idare etmek için nato yani abd +abile rusya anlaşmalı olarak yapıyorlar. Bu gibi olaylar safları sıklaştırma olaylarıdır.
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