Dünyayı şaşırtan şikayet! O ülkede vatandaşlar fazla turistten...

Birçok İspanyol’un turizm sektöründen hayatlarını idame ettirmelerine rağmen altyapısı yeterli olmayan yerlere çok sayıda turistin gelmesiyle günlük hayatları zorlaşan İspanyollar, turist sayısında üst sınır getirilmesini istiyor. Mallorca’da, Barselona’da ve Bask San Sebastian’da turistlere karşı protesto eylemleri yapan İspanyollar, bir an önce çözüm bekliyor.

"TURİST FOBİSİ OLMADAN ÇÖZÜLMELİ"

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı Gloria Guevara, "Turist fobisi oluşmadan çözüm getirilmesi gerekiyor" dedi. Guevara, UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen Hırvatistan’ın Dubrovnik kentine uygulanan günlük kotanın İspanya’da bazı yerlere uygulanması ile bazı sorunların çözülebileceğini ifade etti. Hırvatistan’ın Dubrovnik kentine 8 bin turistin girişine izin veriliyor.

DÜNYADA HER YIL 1,2 MİLYAR KİŞİ TURİST

Öte yandan Dünya Turizm Örgütü (WTO), dünya genelinde yıllık 1.2 milyar turizm hareketliliği olduğuna, 2030 yılında ise bu rakamın 1,8 milyara çıkacağına dikkat çekerek, turizm hoşnutsuzluğu bulunan yerlere şimdiden kalıcı önlemler alınmasının zaruri bir hal aldığını duyurdu.