Dünyayı sarsan krize Japonya da müdahil oldu! Vururuz...

Kyodo haber ajansının aktardığına göre, parlamentonun alt kanadında konuşan Japonya'nın yeni Savunma Bakanı İtsunori Onodera, Kuzey Kore'nin ABD'ye bağlı özerk Guam adasına olası bir füze saldırısını durdurabileceklerini açıkladı.

'JAPONYA SÜREKLİ HERHANGİ BİR OLASILIĞA KARŞI KENDİNİ HAZIR TUTUYOR'

Füzelerin Japonya topraklarından geçmesi halinde vurulabileceğini vurgulayan Onodera, "Japonya sürekli herhangi bir olasılığa karşı kendini hazır tutuyor" ifadelerini kullandı.

Bakan bu durumda Japonya'nın tümünün güvenliğini sağlama amacıyla 'kolektif meşru müdafaa' hakkını yürürlüğe sokabileceklerini ve gemiden-havaya füze savunma sistemi Aegis'e sahip destroyerini görevlendirebileceklerini vurguladı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA sabah saatlerinde, ordunun, Guam adası sularına ağustos ortası itibarıyla 4 adet orta menzilli balistik füze gönderme planı olduğunu ve füzelerin Japonya üzerinden geçeceğini açıklamıştı.

Onodera'nın sözleri Japonya'nın giderek artan askeri rolünün ve daha önce sadece Japonya'ya yönelik füzeleri vuracağı şeklindeki açıklamasının değiştiğinin altını çiziyor.

Japonya'da geçen yıl yürürlüğe giren yeni kanun, Japon ordusuna olası bir düşman saldırısı sırasında ABD ve diğer müttefiklerine yardım etme yetkisi vermişti.

'ABD VE GÜNEY KORE, HERHANGİ BİR PROVOKASYONU HIZLI VE ACIMASIZCA CEZALANDIRMAYA HAZIR'

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Kore Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Albay Roh Jae-cheon, Kuzey Kore'nin Guam sularına füze fırlatması halinde ABD ve Seul'den 'acımasız ve güçlü' bir yanıt alacağını söyledi.

'ABD ve Güney Kore ordusunun Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonunu hızlı ve acımasız bir şekilde cezalandırmaya hazır olduğunu' ifade eden Roh, bu hazırlıklar konusunda ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Güney Kore devlet başkanlığı ofisi de ülkenin en üst düzey güvenlik danışmanı Chung Eui-yong'un Kuzey Kore'nin tehditlerini ele almak üzere, öğleden sonra ulusal güvenlik konseyi toplantısı yapacağını duyurdu.

KUZEY KORE'DE KİM JONG-UN'A DESTEK GÖSTERİSİ

​Diğer taraftan dün Pyongyang'da Kuzey Kore'ye yönelik son Birleşmiş Milletler yaptırımlarını ret ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a destek amacıyla devasa bir gösteri yapıldı.

Kim Il-sung Meydanı'nda ellerindeki bayrak ve pankartlarla toplanan on binlerce Kuzey Koreli'ya balkondan seslenen Kuzey Kore Siyasi Büro üyesi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Ki Nam "ABD ve müttefikleri bizim kıtalararası füze (ICBM) denememizi eleştirirken, Birleşmiş Milletler'in yönetimini ele geçirerek yine yaptırımlar uydurdu" dedi.