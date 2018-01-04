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Yanlışlıkla kendi şehrini vurdu

Kuzey Kore'nin 28 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği füze denemesinde yanlışlıkla kendini şehrini vurduğu iddia edildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 18:38
Yanlışlıkla kendi şehrini vurdu

Japonya merkezli The Diplomat dergisi, Amerikalı bir diplomatın kaynağına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore ordusunun füze denemesi sırasında, orta menzilli Hwasong-12/KN17 füzesi, Tokchon şehrine düşerek, bazı fabrika ve tarım alanlarına büyük zarar verdi' iddiasında bulundu.

Pukchang askeri üssünden fırlatılan Hwasong-12/KN17 türü orta menzilli balistik füzenin kalkışından 1 dakika sonra arızalanarak Tokchon şehrine düştüğü, büyük maddi hasara yol açtığı düşünülüyor.

Yine kaynağın verdiği bilgiye göre, zarar gören bölge uzaydan çekilen görüntülere de yansımış görünmekte...

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 18:38
  1. Kuzey Kore
  2. kim jong
  3. Kim Jong-un
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