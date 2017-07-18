Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünyayı sarsan iddia! 222 milyon euro!

Avrupa'da transfer piyasasında çılgınlık sürüyor! Son olarak İspanyol ve Fransız basını, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı: PSG, Neymar için 222 milyon euro ödemeye hazır!

18 Temmuz 2017 Salı 11:33
Dünyayı sarsan iddia! 222 milyon euro!

İspanyol basınında yer alan son iddialara göre, Paris Saint-Germain, Neymar için 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor.

PSG'nin, Neymar için yıllık 30 milyon euro üzerinden 5 yıllık bir teklif hazırladığı ve Brezilyalı oyuncunun kabul etmesi durumunda 222 milyon euroyu Barcelona'nın hesabına yatıracağı kaydedildi.

Bu transfer gerçekleşirse, Neymar, Shangai Shenhua'da 38 mliyon euro yıllık ücreti olan Carlos Tevez'in ardından dünyanın en çok para kazanan 2. oyuncusu olacak.

BARCELONA "İNANMIYOR"

Bu iddiaların üzerine Barcelona'dan ilk açıklama geldi. Barcelona Yöneticisi Robert Fernandez, basın toplantısında, "Neymar için serbest kalma bedelini mi ödeyeceklermiş? Böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Neymar, 2012/14 sezonunda Santos'tan 88 milyon euroluk bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 11:33
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Yılmaz okullardaki yeni müfredatı açıkladı
    1. Bakan Yılmaz okullardaki yeni..
    2. Trafikte acı tablo... İşte 6 aylık can..
    3. Ve Yeni Emenike bulundu
    4. Putin'in sözcüsünün kızı tesettüre..
    5. Yılın Bombası!Oumar Niasse Süper Lig..
    6. Şok bilgi paylaşıldı! İstanbul'da 2..
    7. PYD'ye çok ağır darbe! Hepsi öldürüldü
    8. İstanbul'da sel sularına olta atan adam!
    9. İstanbul'a 6 Bin tane düştü... uydudan..
    10. Denizli'de endemik bitki türü keşfedildi
    11. "Suğla Cazibe Sulaması" projesi..
    12. Alvaro Morata için tam 400 Milyon..
    13. Bu kadın anne olamaz... Sohbet ederken..
    14. 2008 senesinde belgelenmişti, işte..
    15. İntihara kalkışan işçilere küfür eden..
    16. Fenerbahçe'de golcü için kritik tarih!
    17. Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku!
    18. O askerden acı haber
    19. Ukrayna'da yeni devlet ilan edildi!
    20. Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a önerildi
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Armut yedi ve kustu... Ölümündeki sır ortaya çıktı
    Armut yedi ve kustu... Ölümündeki sır ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’
    Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'