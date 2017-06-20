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Dünyayı sarsan haber… Rusya resmen ilan etti!

Terör örgütü DAEŞ'in lideri Bağdadi'yi öldürmüş olabileceğini geçen hafta duyuran Moskova yönetimi, bugün yaptığı açıklamayla bu bilgiyi doğruyamadığını ilan etti.

20 Haziran 2017 Salı 13:22
Dünyayı sarsan haber… Rusya resmen ilan etti!

Rusya, kanlı terör örgütü DAEŞ'in lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldüğünü doğrulayamadı. Interfax ajansına konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Bağdadi'nin öldürüldüğüne yönelik kanıtlara ulaşılamadığını söyledi.

Moskova yönetimi, Rakka yakınlarında toplantıda olan DAEŞ yöneticilerini savaş uçakların bombaladığını ve yüzünü yalnızca bir kez gösteren örgütün liderinin öldürülmüş olabileceğini geçen hafta duyurmuştu. Mayıs ayının sonunda 10 dakika süren hava saldırısında onlarca DAEŞ yöneticisinin öldüğü belirtilmiş, Bağdadi'nin de ölenler arasında yer alabileceği aktarılmıştı.

Anında dünyada ilk haber olan gelişmeden sonra açıklama yapan ABD, Bağdadi'nin vurulduğunu henüz doğrulayamadıklarını kaydetmişti.

Terör elebaşı Bağdadi, Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde hilafet ilan etti. Eldeki tek görüntüsü de, o gün çekildi. Kanlı teröristin bir süredir nerede olduğu bilinmiyor. Geçen aylarda Musul'dan kaçtığı yönünde haberler gelmişti.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u kaybetmesi an meselesi olan terör örgütü, başkent ilan ettiği Rakka'ya sıkıştı. ABD'nin desteklediği YPG'liler, haftalardır Rakka'yı kuşatıyor.

Topraklarının dörtte birini yitirdi

DAEŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 75'in üstünde. Kanlı örgüt, Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirdi. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

Küresel terör ağı DAEŞ, son bir ayda İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, Fransa Paris ve İran Tahran'da saldırı düzenledi. bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 13:22
  1. Suriye
  2. Rakka
  3. Rusya
  4. IŞİD
  5. son dakika
  6. son dakika ABD
  7. bugün
  8. Moskova
  • Ruhi Ruhi 7 sa önce
    Nasil öldü obamayasiyor da daesin basi obama degilmiydi ben söylemedim trump söyledi
  • MustafaMustafa12 sa önce
    Sanki çok önemli bişey gibi anlatmalarına uyuz oluyorum arkadaş, Bağdadi ölse halebi gelir halebi ölse tunusi gelir, bitirdiginizin haberini yap Rus kopegi, çok mücadele ediyolarmis gibi daesten,,,, tövbe tovbe
  • vatansevervatansever12 sa önce
    Hemen oldurmezler...en sonnnnn..yani isgalden sonra..kaddafi,saddam, vs.gibi isleri bittikten sonra..
  • HasanHasan13 sa önce
    Gizli guclerin onla işi bittiğinde oda olur
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