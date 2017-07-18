Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon euro

İspanyol basınında yer alan son iddialara göre, Paris Saint-Germain, Neymar için 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor.

PSG'nin, Neymar için yıllık 30 milyon euro üzerinden 5 yıllık bir teklif hazırladığı ve Brezilyalı oyuncunun kabul etmesi durumunda 222 milyon euroyu Barcelona'nın hesabına yatıracağı kaydedildi.

Bu transfer gerçekleşirse, Neymar, Shangai Shenhua'da 38 mliyon euro yıllık ücreti olan Carlos Tevez'in ardından dünyanın en çok para kazanan 2. oyuncusu olacak.

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Bu iddiaların üzerine Barcelona'dan ilk açıklama geldi. Barcelona Yöneticisi Robert Fernandez, basın toplantısında, "Neymar için serbest kalma bedelini mi ödeyeceklermiş? Böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Neymar, 2012/14 sezonunda Santos'tan 88 milyon euroluk bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

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