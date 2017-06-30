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Dünyayı saran sapkın uygulamaya Almanya'dan onay!

Parlamentodan geçen yasa tasarısıyla ilgili konuşan Merkel, ret oyu kullandığını iddia etti.

30 Haziran 2017 Cuma 19:27
Dünyayı saran sapkın uygulamaya Almanya'dan onay!

Almanya'da; Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti'nin desteğiyle parlamentoya getirilen yasa tasarısı için oylama yapıldı.

Sapkın eşcinsellere resmi nikah için imkan sağlayan tasarı, parlamento tarafından onaylandı.

MERKEL RET KULLANDIĞINI İDDİA ETTİ

Oylamanın arından konuşan Başbakan Angela Merkel ise, ret oyu kullandığını iddia etti.

İLK ONAY HOLLANDA'DAN

Avrupa'da sapkın eşcinsel evliliklere yasal olarak onay veren ilk ülke Hollanda olmuştu.

Hollanda'yı takip eden çoğu Avrupa ülkesi olmak üzere; 20 ülkede sapkın eşcinsel evlilikler yasal durumda.

HANGİ ÜLKELERDE VAR

Almanya’nın da katıldığı sapkın eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülkeler arasında; Hollanda, Belçika, İspanya, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, İtalya, ABD, Kanada, Güney Afrika, Tayvan, Yeni Zelanda bulunuyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 19:27
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  • vatansevervatansever1 sa önce
    Arkadas biz niye uzuluyoruz ki..daha iyi ya..onlar bu sapikliga yapisip bogulur,bozulurken,,bizler islama sarilip yucelelim ve onlari,ekonomi,medeniyet ,silahlanmadavs.gecelim..dusmanin iyiligini isteyecek degilim..
  • VatandasVatandas1 sa önce
    Pisliginizde bogulun ahlaksizlar.sizinde sonunuz yakindir
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