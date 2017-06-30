Dünyayı saran sapkın uygulamaya Almanya'dan onay!

Almanya'da; Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti'nin desteğiyle parlamentoya getirilen yasa tasarısı için oylama yapıldı.

Sapkın eşcinsellere resmi nikah için imkan sağlayan tasarı, parlamento tarafından onaylandı.

MERKEL RET KULLANDIĞINI İDDİA ETTİ

Oylamanın arından konuşan Başbakan Angela Merkel ise, ret oyu kullandığını iddia etti.

İLK ONAY HOLLANDA'DAN

Avrupa'da sapkın eşcinsel evliliklere yasal olarak onay veren ilk ülke Hollanda olmuştu.

Hollanda'yı takip eden çoğu Avrupa ülkesi olmak üzere; 20 ülkede sapkın eşcinsel evlilikler yasal durumda.

HANGİ ÜLKELERDE VAR

Almanya’nın da katıldığı sapkın eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülkeler arasında; Hollanda, Belçika, İspanya, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, İtalya, ABD, Kanada, Güney Afrika, Tayvan, Yeni Zelanda bulunuyor.