Dünyayı karıştıran isim İngiliz ajan çıktı!

Bu haber 130 kez okundu

Wall Street Journal gazetesi bu bilgiyi teyit ettiğini, 52 yaşındaki Christopher Steele adlı eski MI6 (İngiliz dış istihbarat örgütü) ajanının şu anda Londra’da Orbis adlı özel bir “güvenlik” şirketini yönettiğini yazdı.

Forbes dergisi, Steele’in 1990’da İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği’nde “ikinci sekreter” sıfatıyla görev yaptığını, ancak istihbarat dünyasında MI6 ajanı olarak “iyi bir isme sahip olduğunu” yazdı. Steele’nn MI6’nın 100. yıl kutlama galasında konuşmacı olacak kadar yüksek bir konumda olduğu da vurgulandı.

Christopher Steele’in LinkedIn’deki fotoğrafsız portresinin ekran görüntüsü de internet sitelerine yansıdı. Haberi doğrulayan ve ayrtıntılar paylaşan Guardian dahil pek çok İngiliz gazetesi ise, gizlilik yasası gereği isim yazmaktan kaçındı.

İlk kez CNN’in ortaya attığı haberde, 32 sayfalık bir raporda Rus yetkililerin Trump’a şantaj yapacak bilgilere sahip olduğu, Trump’un seçim ekibinin kampanya dönemi boyunca Ruslarla yakın temasta kaldığı iddia edilmişti.

Hem Trump hem de Kremlin bu iddiaların tamamını reddetmişti.

Wall Street Journal’e konuşan kaynak, Steele’in İngiliz ajanı olarak 1990’larda Rusya’da çalıştığını belirtti.

Haberde, son raporun Washington CD çevrelerinde aylardır el altından dolaştığı, Trump’un yemin törenine 10 gün kala medyaya servis ediliği belirtildi.

Christopher Steele’in Londra’daki Orbis Business Intelligence Ltd. adlı şirketinden partnerlerinin raporla ilgili iddialar ne red ne de kabul ettikleri vurgulandı. Şirket, uluslararası alanda iş dünyası için araştırmalar yapıp istihbarat sağlamak için çalışıyor.

Steele’in, haber medyaya yansıdıktan sonra kedisini bir komşusuna bırakıp “birkaç günlüğüne seyahate çıkacağını” söylediği ve güvenlik kaygısı nedeniyle ortadan kaybolduğu bildiriliyor. The Telegraph gazetesi, Steele’in rapor yayınlanıca korkuya kapıldığını, “Rusya’dan tehlikeli bir yanıt alacağı” kaygısıyla gizlendiğini yazdı.