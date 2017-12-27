"Dünya’yı Beştepe’den seyrediyoruz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın sosyal medya hesabında yaptığı, “Dünya 5’ten büyüktür diyoruz. Çünkü biz dünyayı Beştepe’den seyrediyoruz” paylaşımı büyük ses getirdi. Paylaşım sonrası basın toplantısı düzenleyen Saral, “Beştepe 5 duyudan mürekkep bir insan modelini kendi dünyasının kölesi haline getirmeye çalışan 5 üyeli küresel engizisyon karşısında insanlık onurunu müdafaa eden ve günümüz dünyasında insan haysiyetinin kaydettiği en yüksek irtifa ve en yüksek rakımın ifadesidir” dedi. Beştepe’nin zalimlere geçit vermeyeceğini vurgulayan Saral, “Beştepe, beş esasla, beş vakit kıbleye yönelen ve üçün, beşin değil sadece mutlak Bir’in huzurunda boyun eğen mazlumların beklediği o muhteşem zuhurun tecelligâhıdır” ifadelerini kullandı.