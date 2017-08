Dünya'ya yayılan casusluk ağı...

İşte o çarpıcı yazı;

''Çin’in en önde gelen zengin ve ÇKP,yönetim kadroları ile iç, içe yakın ilişkileri olan medyatik iş adamı Goven’guy(郭文贵) 2014 yılında Çin’den ABD.’e kaçtı ve bu ülkeye iltica etti. ABD’ye iltica ettikten sonra 2 yıl suskun kaldı ve Çin komünist Partisi Merkez Komitesi’nin karanlık yüzünü açığa çıkaracak çok sayıda gizli belgeleri medya’da yayınlamaya başladı.

Ona bu belgeleri temin eden eski Çin devlet başkanı (şimdiki muhalif) Jiang Zemin ve ekibinin olduğu tahmin ediliyor. Goven’guy’un You tube’den canlı olarak kendi ağzından yayınladığı her konuşma Çin’i ve dünya’yı sarsmaya devam ediyor. [1] Go, 11 Temmuz 2017 tarihinde “The Washington Free Beacon” Gazetesi muhabiri Bill Gertz’e yaptığı bir açıklamasında, ABD’de 25 bin Çin casususun faaliyette bulunduğu, bunların içinde 8 bininin ise, ABD vatandaşları arasından Çin’e casusluk yapması için satın alınmış olduğunu açıkladı.Ayrıca, bu Çin Casuslarının ABD içerisinde en kritik noktalarda çalışan insanlardan oluştuğunu de belirtti.

Govenguy’un açıkladığı belgelere göre ABD’de 2012 den önce 10 bin ile 20 bin arasında Çin casusu çalışıyor iken, bu sayının bu tarihten sonra hızlı arttırıldığını de bildirdi. Çin yönetimi sadece, 2012 yılı içerisinde ABD’ye 5 bin Çinli ajan gönderdi. Bu iddialara karşı CIA sessizliğini koruyorsa da, CIA eski yöneticilerinden biri, ABD’deki Çin ajanlarının Goven Guy’un ortaya koyduğu rakamdan daha fazla olabileceğini söylüyor. Goven Guy şöyle diyor; [2]“ 1980′ lerde Çin’in ABD’ye yerleştirdiği ajanları için ev, araç ve diğer harcamaları için ayırdığı bütçe 30 milyon dolar idi. Bu rakam 2000’lı yıllarda 2 milyar dolara, 2010 dan sonra ise 3 milyar dolara çıkmıştır.”

Son 2 yıl içinde 44 Çin ajanı ABD’de tutuklanmış ve yargılamalar sonucunda 15 yıldan başlayıp muhabbet hapse kadar çeşitli ağır cezalara çarptırmıştır. Son 10 yılda Avusturalya’da bin , Kanada’da ise bin 500’e yakın Çin ajanı yakalanarak cezaevine konulmuştur. Japonya’nın ünlü [3]“Haftalık Posta” (Shukan Post) dergisi 2010 da, Japonya’da 30 bin gizli Çin ajanı olduğunu, Japonya’nin ise dünyada en çok Çin casusunun faaliyet gösterdiği bir büyük “Çin ajanları cenneti” olduğunu yazmıştı. 17 Nisan 2017. Tarihinde Japonya’nın[4]”週刊公衆”(Halka Açık Haftalık Dergi) dergisi, Japonya’nın Casus ve casusluk eylemlerine karşı etkili yasaları olmadığı için Japonya’daki Çin ajanlarının sayısının 50 bine ulaştığını yazmıştır. Çin casuslarının Japon Ordusu üst düzey komutan ve Generalleri ile yüksek düzeyli bürokratları ile çeşitli şekillerde ilişkiye girerek askeri ve devlet güvenliğine ait gizli belgileri elde ettikleri, bu işte başarılı ve etkili rol oynayan ajanlar ise Çin’de özel yetiştirilmiş “Vaz geçilemez güzel Çinli Kadın casusları” olmuştur.

Japonların tespitine göre, Çin ajanlarının en çok barındığı yerler şöyle sıralanmaktadır; Tokyo’daki Çin büyükelçilik ve Temsilcilikleri, Sapporo Niigata, Nagoya, Osaka, Fukuoka, Nagasaki….Çinli bu Komünist casus ağı ile onların faaliyetlerine katkı ve yardım sağlayan kadrolar ise, Chinatown (Çin Mahallesi)’de oturan Çinli öğrenciler, çalışanlar, akademisyenler, aydınlar, Çin menşeli masaj salonları çalışanları, Lokanta,Restoran ve Barlarda çalışan Çinlilerden oluşmaktadır. Tayvan istihbarat Teşkilatı’na dayandırılan bilgelere göre, Tayvan polis ve istihbaratı bütün gücü ile Çin ajanlarının peşinde olmalarına rağmen [5]Tayvan’da hala kendini gizleyebilen en tehlikeli 5 bin Çin ajanı bulunmaktadır. Hong Kong’un Çin’e devredildiği 01 Temmuz 1997 tarihinden önceki 47 yıl içerisinde bu kente gizlice sokulan Çin komünist [6] ajan sayısı 100 binden fazla idi. Bunların çoğu yeraltı Komünist Partisi üyelerinden oluşuyordu.

Hong Kong Çin’e iade edildikten sonra ise, bu Çin casusları iş adamı, banker, akademisyen, devlet memurları ve diğer bir çok meslek erbabı olarak ortaya çıktı ve Hong Kong’un idari,sosyal ağları ile bu kent ekonomisinin büyük bölümünü hemen hemen ele geçirdiler. Bugün özel statüye sahip Hong Kong’ta Pekin’in ajan sayısı 500 binden fazla olduğu belirtilmektedir. Şu anda Komünist Çin yönetimi, özel statüye sahip Hong Kong’un idari özerkliği ile bu kent halkının anlaşma ile garanti altına alınan demokratik haklarını günden güne artan bir oranda ihlal ve gasp ederken bu Çinli Ajan-Casusları kullanmaktadır.

Hong Kong’un Çine iade edilmesinin 20. yılı dolayisiyle Çin Dış işler bakanlığı sözcüsü (陆慷) [7]Lukang, 30 haziran 2017 günkü olağan basın toplantısında yabancı gazetecilere cevaben; “ Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonu tarihsel bir belge olarak kalmıştır. Artık hiçbir pratik önemi yoktur.” deme cesaretini gösterebilmiştir. Çin’in en çok casusluk ağının bulunduğu ülkeler Hongkong, Tayvan, Singapur, Japonya, Filipinler, Malezya, Endonezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleridir. Çin bu işi sadece kendisine istihbarat toplamak için değil, ileride yapacağı istila,işgal ve yayılma emellerini gerçekleştirmede ve muhtemel silahlı hesaplaşmalarda bu ülkelere Ajan-Casus olarak gizlediği bu gizli güçlerini yeri geldiğinde kullanacak ve bunları de harekete geçirecektir.

Çin Komünist Partisi Lideri Mao Zedong’un şöyle bir ünlü sözü vardır [8] “Rejim, namlunun ucundan doğar.”( 枪杆子里面出政权 – Çang genzi limiyen çu cingçuvan). Çin devlet başkanı Şijenpeng (习近平) 30 Temmuz 2017’de iç Moğolistan’da 12 bin askerin katıldığı askeri manevralarda Askerlere şöyle hitap etmiştir;[9] “ Ordumuzun tüm askerleri! Siz yolunuzdan sapmadan sadece Çin Komünist Partisinin mutlak liderliği temel ilkesine bağlı kalmalısınız. Ebediyen partinin sözünü dinlemelisiniz.

Partiyi takip etmelisiniz. Parti(ÇKP) nereyi işaret ederse oraya koşmalısınız.” demiştir. Devletin Ordusunun komutasını Nazi Partisinin emrine veren Almanya, Hitler’in eli ile dünyaya neler yaşatmıştır ? Bunu bir hatırlayalım ! Günümüzde nükleer silahlara sahip olan 2,4 milyonluk Çin ordusu, Çin Komünist Partisinin tek hakimi ÇKP.genel Sekreteri ve devlet başkanı Xi Jingping’in emrinde bir oyuncak ordu haline gelmiştir. Bunun gerisini ise hür dünya çok iyi düşünmelidir. Bütün bunlardan sonra şu soru ciddi olarak aklımıza gelmektedir ; Çin, Türkiye’ye ne kadar ajan-casus yerleştirdi? Bunların ne kadarını Türk vatandaşlarının arasından satın aldı? Şimdiye kadar ulaştığımız bir belge olmadığı için bizim de bu konu hakkında bir şey dememiz ve yazmamız mümkün değildir.

Ancak, Türk devleti ve Anadolu insanı, yukarıda ulaştığımız ve temin ettiğimiz belgeler ışığında verdiğimiz örneklerden sonra hiç olmazsa bir ön bilgi sahibi olduğuna inanıyorum, Bu nedenle Türk halkının ve yetkililerimizin Çin’in Türkiye’ye yönelik casusluk faaliyetlerine karşı daha dikkatli olmasını istiyoruz. Uzun süre Çin’de yaşayan ve Çin yönetiminin bu konudaki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olduğuma inandığım bir Türk Vatandaşı olarak bildiklerimi siz değerli okuyucularım ve kamu oyu ile paylaşmak istedim. Çünkü Çin, tüm dünyaya, bilhassa çok yakın dost, stratejik müttefik ,Ticari ortak ve diğer parlak cümlelerle kendisine inandırdığı ülkelere en çok ajan – casus ihraç eden ülkedir.''