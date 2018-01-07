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Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, ABD’nin tüm Ortadoğu’yu savaşa sürüklemek istediğini belirterek, Washington’un ‘askeri çılgınlığını’ durdurma çağrısı yaptı.

07 Ocak 2018 Pazar 21:29
Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...

Kadirov, Telegram kanalı üzerinden paylaştığı mesajda, ''ABD'nin tüm Ortadoğu'yu savaşa sürükleme niyetinde olduğunu teyit edecek herhangi bir kanıta gerek yok. ABD, Rusya'nın etrafında, ateşin içine aldığı ve insanların birbirilerini öldürdüğü çatışma bölgeleri oluşturmak istiyor. Bizim ülkemizde ve diğer ülkelerde olup bitenlerin hepsi, ABD kendi elleriyle yarattı'' ifadelerini kullandı.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ederek ve İran'da iç savaşı körükleyerek üç koldan saldırdığını belirten Kadirov, Washington'un Ukrayna, Gürcistan, Irak ve Libya'ya yönelik politikalarını yıkıcı olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her zaman tek kutuplu dünyaya karşı olduğunu hatırlatan Kadirov, "ABD'nin askeri çılgınlığı durdurulmalı. Avrupalı ortaklarımız, Rusya'nın adaletten, dünyadaki yaşamın korunmasından yana olduğunu anlamalı. Avrupa korkmadan, ihanete karşı tek bir cephe oluşturmalı, aksi halde Avrupalı ülkeler de dâhil olmak üzere daha birçok ülke kaosa sürüklenecek" ifadelerini paylaştı.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 21:29
  1. Ramzan Kadirov
  2. Rusya
  3. ABD
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