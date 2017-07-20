Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünyaya çağrı: Mescid-i Aksa'yı kurtarın

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam dünyasına, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına karşı yarını, "öfke cuması" ilan etmesi çağrısında bulundu.

20 Temmuz 2017 Perşembe 19:54
Dünyaya çağrı: Mescid-i Aksa'yı kurtarın

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, tüm dünya Müslümanlarına "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı kurtarın" çağrısı yapılarak, "21 Temmuz Cuma günü, siyonist uygulamalara karşı öfke ve Kudüs ile buradaki Filistinlilere destek günüdür." denildi.

İslam aleminden, "Aksa'yı kurtarın" sloganıyla işgal karşıtı aktif etkinlikler düzenlenmesi talep edilen açıklamada, "siyonist işgal yönetiminin, Aksa'yı ibadete kapatması ve namaz kılınmasını engellemesi" en güçlü şekilde kınandı.

Açıklamada, "Yeryüzünde Allah'ın en büyük evlerinden birinde farz ibadetlerin eda edilmesi engellenirken, İslam ümmeti nerede" ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 19:54
  1. filistin
  2. mescid aksa
  3. Dünya Müslüman Alimler Birliği
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükada'da ne konuştukları ortaya çıktı!
    1. Büyükada'da ne konuştukları ortaya..
    2. Dünyaya çağrı: Mescid-i Aksa'yı kurtarın
    3. ABD'den bir ilk! "FETÖ terör örgütüdür"
    4. Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa..
    5. "Türk milleti karşısında oturarak..
    6. PKK’lı teröristlerden yük trenine..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e..
    8. Kolostrum nedir, faydaları neler?
    9. 'Uzay İstasyonları'nda Google turu..
    10. Çavuşoğlu'ndan flaş Almanya açıklaması
    11. Bufalodan hayrete düşüren taktik
    12. Şehit Necmettin öğretmenin babası:..
    13. Bu fotoğraf ülkede çizgi film..
    14. O görüntüleri ortaya çıkınca Kral..
    15. 'Ayşe tatile çıkalı' 43 yıl oldu
    16. Abdullah Gül'den işgal devletine sert..
    17. YÖK Başkanlığına ikinci kez aynı isim..
    18. Ortadoğu'da kriz! İran elçisi ülkeden..
    19. Erdoğan'dan Abbas'a 'Mescid-i Aksa'..
    20. AK PARTİ'nin yeni Genel Sekreteri..
    Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle bir karar beklemiyordum
    Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle bir karar beklemiyordum
    Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan 'Twitter' açıklaması
    Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan 'Twitter' açıklaması
    Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
    Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!