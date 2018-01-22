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Dünyaya böyle duyurdu: Türkiye ABD'ye meydan okuyor

İngiliz Financial Times,Afrin'e başlatılan operasyonu okuyucularına 'Türkiye ABD´ye meydan okudu ve operasyon başlattı' başlığıyla duyurdu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:53
Dünyaya böyle duyurdu: Türkiye ABD'ye meydan okuyor

Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı, dış basında halen geniş yankı buluyor. Özellikle Avrupa ve ABD basını operasyona sayfalarında geniş yer ayırırken, İngiliz Financial Times çarpıcı bir analiz yaptı.

FT yayınladığı haberi okuyucularına "Türkiye ABD’ye meydan okudu" başlığıyla duyurdu.

TÜRKİYE ABD'YE MEYDAN OKUDU

Yayınlanan haberde Türkiye'nin, müttefiki olan ABD'ye Suriye'deki YPG konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meydan okuduğunu ve harekatı başlattığı yazıldı.

Financial Times, Suriye´deki harekatın, Orta Doğu'da yeni cephelerin açılmasıyla birlikte, ABD ile ilişkilerin daha da gerginleşebileceğini yazdı.

GERGİNLİĞİN SEBEBİ: SINIR GÜÇLERİ

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin en önemli sebeplerinden birinin "Suriye Sınır Güçleri"nin kurulma girişiminin olduğunu belirten FT, 30 bin kişiden oluşan bu grubun kurulmaının ilişkileri buraya gerdirdiğini belirtti.

Her ne kadar ABD, Afrin'deki grupların bir koalisyon parçası olmadığını iddia ete de Türkiye'nin bu girişimi affetmediğini belirten FT, Türkiye, hafta sonundan bu yana Suriye sınırındaki opreasyonlar gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 12:53
  1. İngiliz Financial Times
  2. Türkiye Afrin operasyonu
  • Osman19Osman1923 dk önce
    Gorunen Tanklar da ABD malina benziyor.
  • mevlütmevlüt1 sa önce
    ey pzvek amarika "dünya beşten büyüktür" bilesin...
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