Dünyaya bir damla hayat

Doğu Nil eyaletine bağlı Cebel Evliya ilinin Taybe-l Cemiliyye bölgesinde yaşayan halk, 40 yıl sonra temiz suya kavuştu. Türkiye Diyanet Vakfı, açlık ve kuraklığın yaşandığı bölgelere yönelik başlattığı “Bir Damla Hayat” projesi kapsamında Afrika ülkelerinde su kuyuları açarak günlük içme suyuna dahi ulaşmayan insanların hizmetine sunuyor.

Su kuyusunun açılış törenine katılan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudanlı vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını belirtti.

Neziroğlu, Sudan halkının kuyunun açılışında Türkiye'ye çok dua ettiğini belirterek, "Bizler Sudan'da olduğumuz sürece kardeşlerimize yardım etmeye devam edeceğiz. Afrika'nın mazlum insanlarının duasını almak için gayretli çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

TDV Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanı Selçuk Öztürk de "40 tonluk deposu ve 3 musluğuyla kesintisiz şekilde su teminine imkan veren kuyumuz 77 metre derinlikte. Kuyu, yaklaşık 10 bin kişinin suya erişimini sağlayacak." diye konuştu.

"Birçok kişi su sıkıntısından göç etti"

72 yaşındaki Fatıma İbrahim Abdullah, 40 yıl sonra temiz ve içilebilir suya kavuştuklarını söyleyerek, "Yıllardır su sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sebeple kasabalardan birçok insan göç etmek zorunda kaldı. Çok şükür Türkiye sesimizi duydu. Türk halkı, takdir ve teşekkürü hak eden bir millet, bir kez daha bunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Bu arada TDV'nin açlık ve kuraklığın yaşandığı bölgelere yönelik başlattığı "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında 8 Afrika ülkesinde 48 su kuyusu daha açılacak.