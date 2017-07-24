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Dünyaya 100 bin tonluk mesaj! Korkuyla el sıkışın

ABD Başkanı Donald Trump 12.9 milyar dolarlık, ABD'nin en yeni en büyük ve son teknoloji ürünleriyle donatılmış USS Gerald R. Ford savaş gemisinin tanıtımını yaptı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:10
Dünyaya 100 bin tonluk mesaj! Korkuyla el sıkışın

Tarihin en yeni ve en büyük savaş gemisi olarak anılan USS Gerald R. Ford Başkan Donald Trump'ın yaptığı açılışla dünyaya gösterildi.

"DÜNYA KORKUYLA EL SIKIŞSIN"

Trump, 12.9 milyar dolarlık yeni savaş gemisiyle dünyaya 100 bin tonluk bir mesaj gönderdi. Yaptığı konuşmada Donald Trump "sularda onunla karşılaşan düşman korkuyla el sıkışşın" dedi.

USS Gerald R. Ford son teknoloji ile donatılmış durumda. Öyle ki 20 yıl boyunca yakıt ikmali yapmadan çalışabilecek bir kapasiteye sahip.

Gemi, ABD'nn 38'inci başkanı Geraşs Rudolph Ford'dan adını alıyor. 100 bin ton ağırlığındaki 4 bin 600 mürettabatın içinde barınabileceği şekilde tasarlandı. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:10
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