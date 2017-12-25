Dünyanın Unuttuğu Cerablus’taki Yetimler

Yardım çağrılarıyla dünyanın gündemine oturan Halep’teki 47 yetim, Halep tahliyesiyle kurtarılarak İdlib’te güvenli bir bölgeye yerleştirilmiş, kaldıkları yetimhanenin yakınlarına düzenlenen hava saldırıları nedeniyle oradan da taşınarak Cerablus’a getirilmişti.

Soğukların artması ile bu yetim ve kimsesiz çocukların kış şartları altındaki hallerini yerinde görmek üzere Yetim Vakfı ekipleri bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Cerablus’ta, depodan bozma, kış koşullarına uygun olmayan bir alanda barınmaya çalışıldığı görülen çocuklara, ekipler kışlık kıyafet yardımı ulaştırdı. Yetim Vakfı başkanı Mehmet Gülsatar yönetiminde yapılan incelemeler akabinde Yetim Vakfı bu yetim çocuklar için acil olarak kalıcı bir proje başlattığını duyurdu.

Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar çocukların durumuyla alakalı olarak: “Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar yaşıyoruz. Halep muhasarasından kurtardığımız ve hava saldırıları sonucu iki kez yerlerini değiştirmek zorunda kaldığımız yetim çocuklarımızın hayatta kalma mücadelesine şahitlik ediyoruz. Şu anda güvenli bölge olan Cerablus'ta depodan dönüştürülen bir yerde çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Artık kış aylarındayız, savaşın en şiddetli zamanlarına şahit olmuş bu çocuklara sıcak bir yuva olabilecek kalıcı bir proje başlatmak zorundayız. Barınma sorununu çözdükten sonra ise vakit kaybetmeden psiko-sosyal destek, sağlık ve eğitim alanlarında ihtiyaçları karşılamaya çalışacağız” dedi.

Kaldıkları yerde ayaklarında çorapları dahi olmadığını söyleyen Gülsatar, “Şu anda barındıkları depodan bozma bu mekânda ısınma imkanları yok. Yetim Vakfı'nın kuruluş hikayesini oluşturan bu yetim ve kimsesiz çocuklarımız için bütün çalışma arkadaşlarımızı seferber ettik. İnşallah bu kış onlar için daha da zor olmadan kendilerini o şartlardan kurtaracağız” dedi.

Yardımların teslim edilmesinin ardından çocukların onlara çocuk olduklarını hatırlatan ve kısa bir süreliğine de olsa dertlerini unutmalarına ve imkân veren bir program tertipleyen Yetim Vakfı ekibi, çeşitli oyun ve aktivitelerle minik yüzlere tebessüm oldu.