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Dünyanın son petrol varili Suudi Arabistan'da üretilecek

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, gezegenin son petrol varilinin ülkesinde Saudi Aramco şirketi tarafından üretileceğini söyledi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 12:09
Dünyanın son petrol varili Suudi Arabistan'da üretilecek

Saudi Aramco’nun dünyadaki petrol rezervlerinin en az dörtte birine erişimi olduğunu ve dünyanın en güvenilir petrol tedarikçisi olduğunu kaydeden el-Falih, Future Investment Initiative forumundaki konuşmasında, “Gezegendeki son petrol varilinin burada, Suudi Arabistan’da, Saudi Aramco şirketi tarafından üretileceği şüphesiz” dedi.

Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, 1933’te kuruldu. Merkez ofisi Dahran’da bulunan şirket, ülkenin neredeyse tüm üretim kapasitelerini kontrol ediyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 12:09
  1. Saudi Aramco
  2. Suudi Arabistan
  • Ertuğrul Ertuğrul 3 sa önce
    Petrolün sizin olduğunu mu sanıyorsun onlar tamamıyla abd ye ait.
  • Mustafa Eryılmaz Mustafa Eryılmaz 9 sa önce
    Aslında sabah kalktığımda Tüm dünyada petrol bitti dense O gün tüm ortadoğu huzura kavuşurmu ne dersiniz azgınlık boyutunu aşan araplar ne olur? acaba dersiniz.
  • Yusuf canYusuf can10 sa önce
    Ulken onu gorebilecekmi Sam'in kapamasi
  • abdoabdo10 sa önce
    öbür dünyadada bu petroller yakacak sizleri cehennem ateşinde müslüman görünümlü müslümanlıkla ilgileri olmayan , yahudi araplar
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