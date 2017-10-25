Dünyanın son petrol varili Suudi Arabistan'da üretilecek

Saudi Aramco’nun dünyadaki petrol rezervlerinin en az dörtte birine erişimi olduğunu ve dünyanın en güvenilir petrol tedarikçisi olduğunu kaydeden el-Falih, Future Investment Initiative forumundaki konuşmasında, “Gezegendeki son petrol varilinin burada, Suudi Arabistan’da, Saudi Aramco şirketi tarafından üretileceği şüphesiz” dedi.

Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, 1933’te kuruldu. Merkez ofisi Dahran’da bulunan şirket, ülkenin neredeyse tüm üretim kapasitelerini kontrol ediyor.