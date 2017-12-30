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Dünyanın merakla takip ettiği takım sonunda galip geldi

Benevento ile Chievo, Serie A'nın 19. haftasında karşı karşıya geldi. Rakibini ikinci yarıda bulduğu golle deviren Benevento, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 19:46
Dünyanın merakla takip ettiği takım sonunda galip geldi

Serie A'da ilk 18 haftada sadece bir puan alabilen ve o puanı da Milan karşısında kalecisi Alberto Brignoli'nin 90+5. dakikada attığı golle elde eden Benevento, Chievo'yu ağırladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 64. dakikasında Coda ile golü bulan ev sahibi ekip, üstünlüğünü korudu ve 1-0'lık galibiyetle 3 puanın sahibi oldu.

Serie A'daki ilk galibiyetine alan Benevento, puanını 4'e çıkardı ancak son sırada yer aldı. Üst üste 3. yenilgisini alan ve galibiyet özlemi 5 maça çıkan Cheivo ise 21 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 19:46
  1. Serie A
  2. Alberto Brignoli
  3. Benevento
  4. Chievo
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