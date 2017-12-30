Dünyanın merakla takip ettiği takım sonunda galip geldi

Serie A'da ilk 18 haftada sadece bir puan alabilen ve o puanı da Milan karşısında kalecisi Alberto Brignoli'nin 90+5. dakikada attığı golle elde eden Benevento, Chievo'yu ağırladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 64. dakikasında Coda ile golü bulan ev sahibi ekip, üstünlüğünü korudu ve 1-0'lık galibiyetle 3 puanın sahibi oldu.

Serie A'daki ilk galibiyetine alan Benevento, puanını 4'e çıkardı ancak son sırada yer aldı. Üst üste 3. yenilgisini alan ve galibiyet özlemi 5 maça çıkan Cheivo ise 21 puanda kaldı.