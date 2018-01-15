Dünyanın konuştuğu hakemin cezası belli oldu

Fransa Futbol Federasyonu, Fransız hakem Tony Chapron hakkındaki kararını açıkladı. Nantes takımı oyuncusu Diego Carlos'a önce tekme, ardından da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atan Chapron, ikinci bir karara kadar görevden uzaklaştırıldı.



Paris Saint Germain'in Nantes'i 1-0 yendiği maçın 90. dakikasında yaşanan pozisyonda aynı yöne koşan hakem Chapron ve Carlos birbirine takıldı. Yere düşen hakem Diego Carlos'a arkasından tekme salladı. Daha sonra yerden kalkan Fransız hakem, Carlos'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Önce tekme attı sonra kırmızı kart gösterdi