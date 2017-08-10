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Dünyanın konuştuğu fotoğraf… Tarih verdiler!

Kuzey Kore resmi haber ajansında yer alan açıklamada, Guam'a 4 adet füze yollamak için yapılan plan ağustos ortasında hazır olacak.

10 Ağustos 2017 Perşembe 07:55
Dünyanın konuştuğu fotoğraf… Tarih verdiler!

ABD ve Kuzey Kore arasındaki füze restleşmesi devam ederken, Pyongyang yönetimi Guam'a orta menzilli füze saldırısını içeren plan için ilk kez tarih verdi.

Kuzey Kore haber ajansında yer alan açıklamaya göre, ağustos ayında ABD'ye bağlı özerk Guam açıklarına 4 adet orta menzilli füze fırlatma planı hazır olacak. Açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un onayınının beklendiği belirtildi. 

Kuzey Kore ordusundan gelen açıklamada, "Planımızı yapacağız ve Guam'ı vurmak için Başkomutanımızın emrini bekleyeceğiz" denildi. Kuzey Koreli yetkililer, ayrıca, Trump'ın tehditlerini "bir avuç saçmalıktan ibaret" olarak nitelendirdi.

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve Kuzey Kore'ye 3400 km uzaklıkta olan Guam'da Anderson Hava Üssü yer alıyor. Söz konusu üs, B-1 bombardıman uçakları tarafından Güney Kore hava sahasındaki uçuşlardan sonra yakıt ikmali için kullanılıyor.

Trump, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ve ABD'ye karşı hamlelere devam etmesi halinde, "Dünyanın şimdiye kadar görmediği bir hiddetle" yüzleşeceğini söyleyerek tehdit etmişti. (Sputnik)

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 07:55
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