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Dünyanın konuştuğu Filistinli Cuneydi Türkiye'ye geldi

Filistin'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda direnişin sembolü olan Fevzi el-Cuneydi, Türkiye'ye geldi.

16 Ocak 2018 Salı 10:16
Dünyanın konuştuğu Filistinli Cuneydi Türkiye'ye geldi

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük etkinliğe katılmak üzere  Ürdün'ün başkenti Amman'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen 16 yaşındaki Fevzi ile babası Muhammed el-Cuneydi'yi Atatürk Havalimanı'nda belediye yetkilileri  karşıladı.

Baba Cuneydi'nin yürüme problemi yaşadığı ve bu nedenle yürüyüş sandalyesi kullandığı görüldü.

Cuneydi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yolculuğunun çok güzel geçtiğini ifade ederek, kendisini İstanbul'a davet edenlere teşekkür etti.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini dile getiren Cuneydi, Filistin davasını sürekli savunan Türk halkını çok sevdiğini belirtti.

Cuneydi, gözaltı sürecinde Türkiye'de kendisi için yapılanları göremediğine dikkati çekerek, "İsrail beni tutukladığında hapse götürdü. Hapisteyken hiçbir şey göremedik. Bütün elektronik cihazları, telefon ve televizyonları yasakladılar. Oradayken hiçbir şey göremedim. Sadece bir televizyon vardı ve sadece belirli kanallar vardı. O kanallardan hiçbir şeyi takip edemedik. İsrail, bu davranışları bilerek yaptı. Meşhur fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra görebildim" dedi.

Türk halkına teşekkür

Serbest bırakıldığında Türkiye'nin yanında durduğunu gördüğünü ve çok  mutlu olduğunu kaydeden Cuneydi, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanımda durduğunu  gördüm, öğrendim. Hatta röportaj ile bazı programlarını takip ettim. Açıkçası çok  mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Türk halkını da çok seviyoruz. Türk halkına,  Filistin davasının yanında yer aldığı için ayrıca teşekkür ediyoruz."

"Erdoğan ve Yıldırım'la görüşebileceğim için gururluyum"

Cuneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekleri için çok mutlu  olduğunu da söyledi.

Ailesinin de Erdoğan'ı çok sevdiğini vurgulayan Cuneydi, "Onunla ve Sayın Başbakanımızla görüşebileceğim için ayrıca çok mutluyum, gururluyum.  Onlarla görüşmeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kolum ve omzum hala acıyor"

Sağlık durumuyla ilgili bir soruyu da cevaplandıran Cuneydi, sağ  kolunda büyük bir sıkıntı olduğunu, İsrail askerlerinin kendisini dövdüğünü,  silahlarıyla omzuna vurduklarını belirtti.

Fevzi el-Cuneydi, tedavi sürecinin devam ettiğini aktararak,  "İnşallah, yakında zamanda iyileşirim. Kolum ve omzum hala acıyor. Birçok  ameliyat olacağım." şeklinde konuştu.

'Payitaht: Abdülhamid' setini ziyaret edecek

Cuneydi, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kabir ziyaretiyle başlayacak  etkinlikler kapsamında "Kudüs Gecesi" programına katılacak. İstanbul'da bulunduğu  süre içinde lise öğrencilerine yaşadığı süreci anlatacak olan Cuneydi, TRT 1'de  yayınlanan "Payitaht: Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret edecek.

Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin son olarak Cumhurbaşkanı  Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017'de işgal  altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Aralık 2017'de  kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin İsrail askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzunda kırık oluşmuştu.

Ofer Askeri Mahkemesi Cuneydi'nin duruşmasını, 19 Şubat'a ertelemişti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 10:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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