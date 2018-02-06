Dünyanın ilk uzaktan kumandalı römorkörü Türkiye'de üretildi

Norveç’ten Dominik Cumhuriyeti’ne kadar 100’den fazla ülke için 200’e yakın deniz römorkörü üreten Tuzla’daki Sanmar Tersanesi, bir ilke imza attı. Dünyaca ünlü tekne ve yat tasarımcısı Kanadalı Robert Allan tarafından dizayn edilen Svitzer Hermod, dünyanın ilk uzaktan kumandalı ticari teknesi oldu. Dünyanın ilk LNG ile çalışan römorkörünü geçtiğimiz yıl inşa eden Sanmar, Danimarka’daki denizcilik firması Svitzer’den 12 römorkör siparişi almıştı.

Firmanın, deniz üzerindeki yangınları mürettebatı riske atmadan insansız şekilde müdahale etmek için geliştirmek istediği uzaktan kumandalı römorkör fikrini hayata geçiren Sanmar, uzun bir Ar-Ge dönemi geçirdi. Dünyanın ilk uzaktan kumandalı ticari gemisini üretmek için kolları sıvayan Türk mühendisler, Robert Allan’ın 28 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki tasarımı üzerinde çalıştı. Türk mühendisler, İngiltere’nin Rolls Royce markasının sistemlerini uyguladı. Rolls Royce’un geliştirdiği, uydudan alınan verilerle deniz üzerinde sabit kalmayı sağlayan dinamik konumlandırma sistemi ve özel algılama sistemleri yüklenen ticari geminin 70 ton çekebilecek kapasitesi en etkili gücü oldu. Harici yangın söndürme sistemi geliştirilen teknenin makine dairesinde hiç kimse bulunmadan hareket edebilmesi için de uzaktan kumanda sistemleri geliştirildi.

Kopenhag’da çalışıyor

1 yıl içinde yapılan ‘Svitzer Hermod’ geçtiğimiz aylarda firmaya teslim edilirken Danimarka’nın Kopenhag Limanı’nda çalışmaya başladı. Svitzer Genel Merkezi’ndeki kumanda odasından idare edilen römorkör, 50 bin ton ağırlığında 300 metre uzunluğundaki gemilerin bile yanaşmasını sağlarken, çıkabilecek yangınlara insansız müdahale edilmesine de olanak veriyor. Gemi üzerindeki özel sensör ve kamera sistemleri, uzaktan kumandayı yapan kaptana gece-gündüz ve her türlü hava şartında görüş sağlıyor. Römorkörün Kopenhag Limanı’nda hizmete girdiği ilk gün konuşan Rolls-Royce Deniz Grubu Başkanı Mikael Makinen, “Dünyada bir ilk olduğuna ve denizcilik endüstrisi için gerçek anlamda tarihi bir an olduğuna inandığım bir gösterideyiz. İki yıldır uzaktan kontrol edilebilen bir ticaret gemisinin faaliyete geçeceğini söylüyorduk. Bu vizyonu beklediğimizden çok daha önce gerçeğe dönüştürdük” dedi.

6 adet daha inşa ediliyor

Svitzer Yönetim Kurulu Üyesi Kristian Brauner, “Yenilikçilik yoluyla değişim neredeyse her endüstri ve sektörde yaşanmaktadır. En büyük küresel römorkör ve terminal operatörü şirketi olarak, müşterilerimize ve mürettebatımıza fayda sağlamak için yenilikçi yollar keşfetmemizi sağlayan bu projede emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Sanmar Tersaneleri Projeler Direktörü Ali Gürün ise, “Sadece bu seriden aynı firmaya 6 adet teslim ettik, 6 adet daha inşa halinde ve müşterimiz bizden çok memnun. Bu yüksek teknolojiyi bize inşa ettirdiği için çok mutluyuz. Türk mühendisleri olarak projenin ortağı olmak çok keyifli bir tecrübe” dedi.