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Dünyanın gözü Türkiye'de! BBC canlı yayında böyle duyurdu

Türkiye'de milyonların katıldığı tören BBC, CNN ve Al Jazeera gibi dünyanın en büyük medya organlarında manşetten veriliyor. Erdoğan'ın tören alanına gelişini canlı veren BBC, inanılmaz bir görüntüyü ekrana getirdi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:33
Dünyanın gözü Türkiye'de! BBC canlı yayında böyle duyurdu

Başta İstanbul ve diğer şehirlerde milyonların sokağa döküldüğü bugün, Türkiye dünya medyasında ilk haber oldu. Canlı yayına geçen BBC, tören alanının muhteşem bir görüntüsünü ekrana getirdi. BBC, ayrıca, Erdoğan'ın tören alanına varışını da naklen verdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'e akın edenleri manşetine taşıyan BBC, 'Türkiye'deki darbe girişiminin yıldönümünde dev miting' başlığını kullandı, manşete ellerindeki Türk bayraklarını sallayan kalabalığın fotoğrafı eşlik ediyor.

Gelişmeleri canlı blogla aktaran BBC'nin Türkçe edisyonu ise, köprünün Anadolu yakasının binlerce kişiyle dolduğunu ve insanların akın akın gelmeye devam ettiğini bildiriyor. BBC'ye konuşan Zübeyde Kaynak, "Tüylerimiz bugün burada olduğumuz için diken diken" diyor.

CNN'den özel haber: O geceyi unutamam'

Amerikan CNN kanalı, 15 Temmuz gecesi yaralanan bir gazinin hikayesini ekranına taşıdı. 37 yaşındaki Demet Akbulut'un anlattıkları 'O geceyi unutamam' başlığıyla verilirken, çağrı merkezi çalışanı Akbulut "Benim için zor bir yıldı. Ben ve çocuğum çok korkmuştuk. Sadece o geceyi unutamam. Eşim sokağa çıkmıştı, ateş altındaydı ve çok korkmuştuk. Eşim yaralandı" dedi.

Al Jazeera 'Türkiye'de darbe girişiminin yıldönümü' başlığıyla sunduğu haberinde, 15 Temmuz'un tatil ilan edildiğini okuyucularına aktardı.

Erdoğan'dan The Guardian'a köşe yazısı

The Guardian gazetesi ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazısıyla bugün okurlarının karşısına çıktı. Erdoğan'ın köşe yazısının başlığı 'Türkiye, darbe girişiminin birinci yıldönümünde demokratik değerleri savunuyor.' Cumhurbaşkanı, FETÖ destekçilerine sığınma hakkı tanıyan Batılı ülkelerin Türk halkının yarasına tuz bastığını söyledi.

Kaynak: Milliyet

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:33
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