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Dünyanın gözü Türkiye’de

Türkiye'nin olası Afrin operasyonu yabancı medyada yoğun haber ve yorumlara konu oluyor.

20 Ocak 2018 Cumartesi 08:11
Dünyanın gözü Türkiye’de

Ankara ile Washington arasında yaşanan "sınır ordusu" sıkıntısı ve Türkiye'nin olası Afrin operasyonu yabancı medyada yoğun haber ve yorumlara konu oluyor.

İşte dünya basınında yaşanan son gelişmelere dair bazı değerlendirmeler:

Independent: Gazetenin tanınmış yazarı ve Ortadoğu uzmanı Robert Fisk, "Türkiye, mini bir devletin yaratılmasına asla izin vermez" görüşünü dile getirdi.

BBC: ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un ülkesinin bir "sınır ordusu"nu oluşturmayacağı yönündeki açıklamalarının "Afrin'in batısı ve kuzeyindeki Türk tankları ve kuvvetlerinin yığınağına son veremedi" değerlendirmesini yaptı.

The Hill: Türkiye'nin ABD'nin YPG'ye desteğini durdurmaması durumunda Suriye'de harekete geçeceği uyarısı yaptığını" yazan The Hill, uyarının, ABD'nin, YPG milisinin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'ne yardım edeceğini duyurmasından sonra geldiğinin altını çizdi.

PLANLAR DEĞİŞİYOR

Le Figaro: Washington'un Suriye ile ilgili planlarının Türkiye'yi rahatsız ettiğini belirtiyor. Gazete, "Türklerin ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde sınır muhafızlarını oluşturma projesine karşı kazan kaldırması, Washington'un planlarını gözden geçirmeye mecbur etti" diye düşünüyor.

El Cezire: "Ankara 'terörist' olarak adlandırdığı YPG militanlarını temizlemek için sınır ötesi bir askeri operasyonu başlatmaya hazırlanıyor" değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 08:11
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