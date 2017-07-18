Dünya'nın gözü Samsun'da!

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin 294 sporcu ile mücadele edeceğini belirterek, "İnşallah bugüne kadar aldığımız en fazla madalyayı alacağız, temennimiz bu" dedi.



SAMSUN'A ÇAĞRI

FETÖ'nün darbe girişimini hatırlatan Kılıç, Bakan Kılıç, darbe girişiminin yıldönümünden 3 gün sonra önemli bir organizasyona imza attıklarına işaret etti. Kılıç, "Samsunlu hemşehrilerimden ricam oyunlara özellikle kendi sporcularımıza destek olun." ifadesini kullandı.



97 ÜLKE RENK KATACAK

Milli sporcularla bir araya gelen Bakan Kılıç, daha sonra olimpiyat meşalesi ile birlikte yürüdü. Kılıç, "97 ülkenin katılması büyük bir olay" dedi..

İşitme Engelliler Olimpiyatında bin 500 gönüllü yapacak

İşitme Engelliler Olimpiyat Koordinatörlüğü Gönüllü Departmanı bünyesinde gerçekleştirilen eğitim ve kamplar sonucu bin 500 gönüllünün, 23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatı’nda görev almak üzere hazır durumda olduğu belirtildi.

Tramvay 17.00 ile 24.00 saatleri arasında Ücretsiz

18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek olan 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni nedeniyle tramvay seferleri o gün saat 17.00 ile 24.00 arasında ücretsiz hizmet verecek.

18 Temmuz Salı günü saat 17.00 ile 24.00 saatleri arasında vatandaşların ücretsiz taşınacağını dile getiren Olimpiyat Ulaşım Koordinasyon Sorumlusu ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan; “Sürücüleri, sporcuları taşıyan araçlara öncelik vermesi ve hoşgörülü davranması noktasında da duyarlı olmaya çağırdı.

Samsunspor Olimpiyat Coşkusu Yaşayacak!

Samsunspor’un tam takım olarak 18 Temmuz’da Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılacak olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenine katılacağı belirtildi.

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlimizde düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları şehrimizin Dünya’ya tanıtılması anlamında çok önemli. Tesisleşme anlamında büyük yatırımlar yapıldı. Bunlardan bir tanesi de Yeni 19 Mayıs Stadyumu’muz. Burada yapılacak olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde Samsunspor olarak bizde yer alacağız” ifadelerini kullandı.