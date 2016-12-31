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Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar

Önceki gece saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başlanan ateşkes ihlal ediliyor. Rejime ait savaş uçakları, Hama'da çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde de başkent Şam'da rejim güçleriyle muhalifler çatıştı. Son dakika bilgilerine göre Muhalifler rejimin helikopterle saldırdığını bildiriyor. Ateşkes ihlallerine Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Siyasi çözüm için silahların susması gerekiyor. Ateşkes, Suriye'nin geleceğiyle ilgili olmazsa olmaz" dedi.

Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
Eklenme: 31 Aralık 2016, 00:02
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Suriye'de dün ilan edilen ve gece yarısı yürürlüğe giren tarihi ateşkes, ülke genelinde silahları susturdu. Ancak, gece ve bugün gün içinde ihlal edildi.

Son dakika haberi Hama ve başkent Şam'dan geldi. Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejime ait savaş uçaklarının Hama'da en az 16 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevi, Şam yakınlarında da öğle saatlerinde çatışma çıktığını duyurdu. Milislerin de içinde bulunduğu rejim güçleri, Şam yakınlarında muhaliflerle çatıştı. Çatışmada rejimin helikopter kullandığı bildiriliyor. Çatışmanın gerçekleştiği nokta ise, Şam'a su sağlayan şebekenin bulunduğu yer.

Ateşkesten iki saat sonra da İdlib'in Hama sınırındaki iki köyünde çatışma çıkmıştı. Rejim bir askerinin öldürüldüğünü belirtirken, muhalifler rejimin top ateşine maruz kaldıklarını savunuyor.

ANKARA TEPKİLİ: ÇÖZÜM İÇİN SİLAHLAR SUSMALI

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkes ihlallerine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Siyasi çözüm için silahların susması gerekiyor. Esasen muhalefet daha önceki toplantılarda Suriye'nin siyasi geleceğiyle ilgili vizyonunu ortaya koymuştur, rejim de ortaya koysun. Ateşkes, Suriye'nin geleceği için olmazsa olmaz" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

"Ateşkesin Suriye geneline yayılması için dün mutabakata varıldı. Biz bu mutabakatın garantörüyüz. Suriye'deki muhalif grupların imzaladığı iki belgenin garantörü Türkiye ve Rusya. Rejimin imzaladığı belgenin garantörü ise Rusya.

İran'ın da Moskova'da söz verdiği ve ortak metne katıldığı gibi özellikle Hizbullah, Şii gruplar ve rejim üzerinde nüfuzunu olumlu yönde kullanması gerekiyor."

ESAD, BATI'YI SUÇLADI

Yeni yıldan önce İtalyan medyasına konuşan Şam rejimi lideri Beşar Esad, Batının ülkesine uyguladığı ekonomik ambargoyu kaldırması durumunda Suriye'den Avrupa'ya sığınmacı akınının duracağını söyledi.

Ambargoya son verilmesini isteyen Esad, "Burası Suriyelilerin toprakları. Ülkelerine dönmeleri için davette bulunmamız gerekmiyor. Ancak belirtmek isterim ki, kriz, Suriye'deki teröristlere doğrudan ya da dolaylı olarak destek veren Avrupalı temsilciler tarafından çıkarıldı. Avrupa'ya giden sığınmacı akınına da Avrupalılar neden oldu. Suriyeli sığınmacılar Avrupa'da değil, Suriye'de yardım almak istiyor" dedi.

Esad ayırca, 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'la ilgili ihtiyatlı konuştu. Trump'ın Rusya ile ilişkileri düzeltmesi gerektiğini savunan Esad, "Temkinli bir iyimserlik içindeyiz. Zira Trump'ın bölgede nasıl bir politika izleyeceğini bilmiyoruz. Dünyanın iki büyük devleti arasındaki ilişkiler iyi olursa, Suriye de dahil olmak üzere dünyanın bir çok ülkesi bundan fayda sağlar. Bu sayede de Suriye'de çözüm bulunabilir" ifadesini kullandı.

TARİHİ ATEŞKES

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün Suriye'yi görüşmek üzere toplanıyor. Kapalı oturumda ateşkesin ele alınması bekleniyor.

Rusya, Türkiye ve Suriye'nin eş zamanlı duyurduğu ateşkeste, muhalifler ve rejim üç ayrı belge imzaladı. Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde imzalanan bu belgeler ateşkes, ateşkesin korunması ve barış görüşmelerinin başlatılmasıyla ilgili.

Anlaşmada başrol oynayan Ankara ve Moskova, ilişkilerin daha da güçlenmesi için başkentler arasında kırmızı hat kurdu.

 
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