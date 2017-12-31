Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünyanın gözü İran'dayken İsrail de kaynıyor

Terör devleti İsrail’in çeşitli kentlerinde Cumartesi geceleri yapılan Binyamin Netanyahu karşıtı “Utanç Yürüyüşü” dün de devam etti.

31 Aralık 2017 Pazar 16:36
Dünyanın gözü İran'dayken İsrail de kaynıyor

Terör devleti İsrail’in çeşitli kentlerinde Cumartesi geceleri yapılan Binyamin Netanyahu karşıtı “Utanç Yürüyüşü” dün de devam etti.

Haaretz Gazetesi, beşinci hafta ardarda dün gece de gerçekleşen protesto gösterilerine binlerce kişinin katıldığını duyururken, “Protestocuların Başbakan Binyamin Netanyahu’ya karşı Netanyanu ve hükümetinin üyelerinin karıştığı yolsuzluk skandalları nedeniyle gösteri yapmak üzere toplandığını” belirtiyor.

Netanyahu hakkındaki soruşturmalara dikkat çeken gazete, soruşturmalardan birinin Netanyahu’nun zengin işadamlarından aldığı iddia edilen “müşrif hediyeler” ile ilgili olduğunu kaydetti.

Haberde, Netanyahu’nun “sık sık kendini eleştiren” bir gazetenin sahibi ile daha lehindeki bir yaklaşımı sağlamak için “bir anlaşma yapma girişiminde bulunduğu” iddialarının da soruşturulduğunu anlatan Haaretz’e göre, “diğer bir skandal ise Netanyahu’ya yakın kişiler ile ilgili ve İsrail ile Almanya arasındaki bir milyar doları aşan bir anlaşma konusundaki rüşvet iddiaları” içeriyor.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 16:36
  1. israil
  2. iran
  3. protesto
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın gözü İran'dayken İsrail de...
    1. Dünyanın gözü İran'dayken İsrail de...
    2. Diyanet İşleri Başkanı Uhud'dan seslendi
    3. Artık serbest! ABD sapkınları orduya..
    4. İran'dan flaş karar! Engellendi...
    5. İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma..
    6. Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı
    7. Ünlü futbolcu resmen isyan etti! Bu..
    8. ASELSAN'dan TSK'ya müjde! Tarih belli..
    9. Milli füze çalışmalarında yeni..
    10. Ordudan İran'daki protestoculara: Eğer..
    11. Trafik sigortasında yeni dönem... 1..
    12. Son kralın peşine düştü!
    13. İsrailli teröristler engelli gence..
    14. Gezi imamından skandal sözler:..
    15. Genç kadın feci şekilde can verdi
    16. Kız öğrenci yurdunun bahçesinde..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli yanımda..
    18. Bakan Soylu'nun yeni yıl mesajında..
    19. Süper Lig'in efsane takımı kapanıyor!
    20. Yunanistan’da korkutan deprem!
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    Google’ın hakkınızda topladığı veriler nasıl silinir?
    Google’ın hakkınızda topladığı veriler nasıl silinir?
    Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular
    Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Bakan açıkladı! 2018'de bir ilk yaşanacak
    Bakan açıkladı! 2018'de bir ilk yaşanacak
    İran sınırında dikkat çeken görüntü!
    İran sınırında dikkat çeken görüntü!