Dünyanın gözü 4 şehrimizde

2017 yılında İstanbul, Antalya, Edirne ve Artvin, turistlerin yoğun ilgisini çekerken, turizmciler 2018 yılında da rekor bekliyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Antalya olarak 2018’de özellikle turizm sektöründe tüm zamanların rekorunu kıracağız. 13-14 milyon civarında turist hedefimiz var” dedi. Türkiye 2017 yılını geride bırakırken 2018 yılına da umutla giriyor. Ekonomideki olumlu gelişmeler ve güven ortamı işletmecilerde doping etkisi yapıyor. Son olarak dünya genelinde en çok turist çeken kentler arasına Türkiye’den de 4 ilin yer alması özellikle turizm sektörünün 2018 yılı beklentilerini olumlu yönde etkiledi.

İSTANBUL’A YOĞUN İLGİ

Londra merkezli araştırma şirketi Euromonitor, dünya çapında seyahat endüstrisini şekillendiren trendlerin ele alındığı raporunda, dünyanın en çok ziyaret edilen turistlik kentleri sıraladı. Listenin üst sıralarında Asya kentlerinin yoğun olması dikkat çekiyor. Bunda Çin’den komşu ülkelere son dönemde gerçekleşen turist akının etkili olduğu belirtiliyor. Avrupa kentlerinin ise, Euro Bölgesinde yaşanan kriz ve göçmen sorunu nedeniyle listede gerilere düştüğüne dikkat çekildi.

İSTANBUL 9 MİLYON TURİST AĞIRLADI

İstanbul’u 2016’da 9.17 milyon turist ziyaret etti. 2017 yılında bu rakamın yüzde 5,8 azalışla 8.6 milyonu bulması bekleniyor. Antalya ise yine turizmde rekor bir yılı geride bırakırken, 2018 yılında bu çıtayı daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Antalya olarak 2018’de özellikle turizm sektöründe tüm zamanların rekorunu kıracağız. 13-14 milyon civarında turist hedefimiz var” dedi. Vali Karaloğlu , “Erken rezervasyonda sıkıntılı olduğumuz pazarlarda bile çok ciddi bir sıçrama var, özellikle merkez Avrupa’da, Almanya, Hollanda ve Belçika hattında. İskandinav ülkelerinde bir kıpırdanma var” diye konuştu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ise kente gelen yabancı turist sayısının 10,5 milyona ulaştığını belirterek, “Turizmde bu yıl yüzde 58 artış kaydettik. 2018 yılı için çok daha ümitliyiz, ekonomide de Antalya olarak Türkiye genelinden daha iyi bir yıl bekliyoruz” dedi.

Edirne’de tarihi mekanlar turistlerin yoğun ilgisini çekerken özellikle doğa turizmi Artvin’e olan ilgiyi arttırıyor.