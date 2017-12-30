Dünyanın etrafını 4 kez dolaştı

Erdoğan, heyetiyle bu yıl bazıları resmi ziyaret kapsamında, bazıları da çeşitli zirve ve genel kurullara katılım şeklinde olmak üzere çok sayıda ülkeye gitti. Yurt içi temasları kapsamında illeri de ziyaret eden Erdoğan, Külliye’de belli aralıklarla ülkenin dört bir yanından gelen muhtarlarla bir araya geldi.



26 ÜLKEYE 35 ZİYARET



2017’de 26 ülkeye 35 ziyaret yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretler kapsamında toplam 144 bin kilometre yol yaparak, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı. Yılın ilk ziyaretini Afrika ülkelerine gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, sırasıyla Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’da çeşitli temaslarda bulundu. Erdoğan, Afrika dönüşü Arap ülkelerinde temaslarda bulunmak üzere, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.



ABD Başkanı Donald Trump ile resmi bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mayıs’ta Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. Erdoğan, ABD’ye ikinci ziyaretini ise 17 Eylül’de BM 72. Genel Kuruluna katılmak için gerçekleştirdi ve bir dizi resmi temaslarda bulundu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi’ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan’a giden Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek ve Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) 6. toplantısına katılmak üzere Rusya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.



RUSYA’YA 4 KEZ GİTTİ



Erdoğan, daha sonra sırasıyla Hindistan, Rusya, Kuveyt, Çin, ABD, Belçika, Almanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Ürdün, Kazakistan, İran, Ukrayna, Sırbistan, Polonya, Azerbaycan, Yunanistan ve Gümülcine’ye giderek çeşitli temaslarda bulundu. Erdoğan, yılın son yurt dışı ziyaretlerini ise Sudan, Çad ve Tunus’tan oluşan Afrika turuyla tamamladı. Erdoğan, yurt dışı ziyaretleri kapsamında bazı ülkelere birden fazla gitti. Buna göre, ABD ve Suudi Arabistan’a iki, Katar ve Kuveyt’e üç defa giden Cumhurbaşkanı, Rusya’ya ise çeşitli nedenlerle dört kez ziyarette bulundu. Erdoğan, Yunanistan’ı 65 yıl sonra ilk kez “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” olarak ziyaret etti.



Erdoğan, 2017’de yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra 10 devlet başkanını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. 2017’de toplam 32 devlet başkanıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı, 10 yabancı hükümet başkanını da kabul etti. Yurt içi ve yurt dışında yıl boyunca ulusal ve uluslararası organizasyona katılan Erdoğan, 42 programda katılımcılara hitap etti.



MUHTARLARLA 10 TOPLANTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilki 27 Ocak 2015’te gerçekleştirilen “Muhtarlar Toplantı”larına 2017 yılında da devam etti ve bu yıl muhtarları 10 kez Külliye’de ağırladı. Erdoğan, yurt içi temasları kapsamında da birçok ili ziyaret etti. Katıldığı etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, yılın ilk ziyaretini Şanlıurfa’ya yaparken, 55 ili, 67 kez ziyaret etti.