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Dünyanın en zengini Putin! Tam 200 milyar...

ABD merkezli The Atlantic'in haberine göre, geçen hafta ABD Kongresi'nde ifade veren ve önemli açıklamalarda bulunan Hermitage Capital Management’ın CEO’su Bill Browder dünyanın en zengin insanının 200 milyar dolarlık serveti ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu söyledi.

01 Ağustos 2017 Salı 12:22
Dünyanın en zengini Putin! Tam 200 milyar...

Browder, 'yalan söylemenin büyük bir suç olarak kabul edildiği' ABD Kongresi'ne verdiği ifadesinde Putin'in 200 milyar dolar değerinde servetinin bulunduğunu ifade etti.

‘PARASINI BATI BANKALARINDA TUTUYOR’

Rusya’ya uygulanacak yaptırım kararı öncesi parlamentoda ifade eden Browder, “Parasını batı bankalarında tutuyor. Mal varlığının her an dondurulma riski de var” diye konuştu.,

Browder Putin’in emrinde 10 bin personel olduğu ve bu personelin para aklamadan adam kaçırmaya kadar pek çok yasa dışı eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Putin’in resmi olarak açıklanan yıllık maaşı 120 bin dolar seviyesinde.

ANNE İŞÇİ BABA ASKER

Celebritynetworth isimli internet sitesinin haberine göre Putin'in 70 milyar dolarlık bir gizli serveti bulunuyor. Putin aileden zengin biri de değil. Vladimir Putin'in annesi bir fabrika işçisiydi babası ise bir askerdi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:22
  1. putin'in serveti
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