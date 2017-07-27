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Dünyanın en zengin insanı oldu

Online perakende şirketi Amazon hisselerinde yaşanan yükseliş, dünyanın en zengin insanını da değiştirdi. En zengin insan artık 90.9 milyar dolar ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos

27 Temmuz 2017 Perşembe 18:55
Dünyanın en zengin insanı oldu

Amazon hisseleri bugün yüzde 2,08 yükselerek rekor kırdı. Kapanışta mevcut seviyeler korunabilirse, Bezos, Bill Gates'i 200 milyon dolar geçerek Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin insanı olacak.

Bezos, 4 ay önce de İspanyol tekstilci Amancio Ortega'yı geçerek sıralamada ikinciliğe yerleşmişti.

Microsoft'un kurucusu Gates, Nisan 2013'ten beri En Zengin İnsan ünvanını taşıyordu.

İkinci çeyrek bilançosunu açıklaması beklenen Amazon'un piyasa değeri, tarihinde ilk dün 500 milyar doları geçti. 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 18:55
  1. Amazon
  2. İspanyol tekstilci Amancio Ortega
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