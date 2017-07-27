Dünyanın en zengin insanı oldu

Amazon hisseleri bugün yüzde 2,08 yükselerek rekor kırdı. Kapanışta mevcut seviyeler korunabilirse, Bezos, Bill Gates'i 200 milyon dolar geçerek Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin insanı olacak.

Bezos, 4 ay önce de İspanyol tekstilci Amancio Ortega'yı geçerek sıralamada ikinciliğe yerleşmişti.

Microsoft'un kurucusu Gates, Nisan 2013'ten beri En Zengin İnsan ünvanını taşıyordu.

İkinci çeyrek bilançosunu açıklaması beklenen Amazon'un piyasa değeri, tarihinde ilk dün 500 milyar doları geçti.