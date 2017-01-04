Dünyanın en yüksek köprüsü bitti

Biri Yunnan diğeri Guizhou eyaletlerindeki iki dağı birleştiren Beipanjiang Köprüsü dünyanın en yüksek köprüsü unvanını aldı. Yerden 570 metre yükseklikte olan köprü, üst üste iki Eyfel Kulesi yüksekliğinde.

Dünyanın en yüksek köprüsü bitti
Eklenme: 04 Ocak 2017, 20:16
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Beipanjiang Köprüsü yerden 570 metre yükseklikte. 1,34 km uzunluğundaki köprü biri Yunnan diğeri Guizhou eyaletlerindeki iki dağı birleştiriyor.
 
Die Welt gazetesinin haberine göre, köprünün yüksekliği, Paris'teki meşhur Eyfel Kulesi'nin 2, New York'taki Empire State Building binasının da 1 buçuk katına eşdeğer. Yapımına 2013'te başlanan ve üzerinden geçen araçların yolculuk süresini 4 saat kadar kısaltan köprünün maliyeti 139 milyon euro.
 
Dünyanın şimdiye kadarki en yüksek köprüsü olup artık pabucu dama atılmış olan 472 metre yükseklikteki Sidube Köprüsü de yine Çin'de bulunuyor. 
 
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