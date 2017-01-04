Dünyanın en yüksek köprüsü bitti

Beipanjiang Köprüsü yerden 570 metre yükseklikte. 1,34 km uzunluğundaki köprü biri Yunnan diğeri Guizhou eyaletlerindeki iki dağı birleştiriyor.
Die Welt gazetesinin haberine göre, köprünün yüksekliği, Paris'teki meşhur Eyfel Kulesi'nin 2, New York'taki Empire State Building binasının da 1 buçuk katına eşdeğer. Yapımına 2013'te başlanan ve üzerinden geçen araçların yolculuk süresini 4 saat kadar kısaltan köprünün maliyeti 139 milyon euro.
Dünyanın şimdiye kadarki en yüksek köprüsü olup artık pabucu dama atılmış olan 472 metre yükseklikteki Sidube Köprüsü de yine Çin'de bulunuyor.