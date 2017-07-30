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Dünyanın en yaşlı lideri: Ölmüyorum!

Dünyanın görevi başındaki en yaşlı devlet başkanı 93 yaşındaki Robert Mugabe, sağlığının kötüye gittiği iddialarına "Ölmüyorum" açıklamasıyla yanıt verdi.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:30
Dünyanın en yaşlı lideri: Ölmüyorum!

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, tedavileri için gittiği Singapur'a ziyaretlerinin son zamanlarda artmasının üzerine ortaya çıkan iddialara yanıt verdi. Ziyaretlerini rutin kontoller sebebiyle yaptığını söyleyen Mugabe, Chinhoyi'de yaptığı konuşmada "Başkanın gidici olduğuna dair söylentiler var. Ben gitmiyorum, ölmüyorum" ifadelerini kullandı.

Mugabe, "Bugüne dek yaşadığım için Tanrı'ya şükrediyorum. Hafif rahatsızlıklarım var fakat organlarım, kalbim ve ciğerlerim oldukça sağlıklı. Doktorlar kemiklerimin gücünü hayretle karşılıyor" şeklinde konuştu.

Mugabe'nin söz konusu açıklaması, First Lady Grace Mugabe'nin eşine 'halefini seçmesi için baskı yaptığına' ilişkin haberlerin hemen ardından geldi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:30
  1. Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe
  • YunusYunus43 dk önce
    Hic kirisik yok dogru duzgun. Baskasinin resmi galiba.
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