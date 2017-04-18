'Dünyanın en yaşlı insanı' artık o!

Dünyanın en yaşlı insanı unvanı, 117 yaşındaki İtalyan Emma Morano'nun hayatını kaybetmesiyle Jamaikalı Violet Mosse Brown'e kaldı.
Eklenme: 18 Nisan 2017, 20:01
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 20:01
Dünyanın en yaşlı insanı unvanı, 117 yaşındaki İtalyan Emma Morano'nun hayatını kaybetmesiyle Jamaikalı Violet Mosse Brown'e kaldı.
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