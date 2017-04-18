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'Dünyanın en yaşlı insanı' artık o!

117 yaşında hayatını kaybeden Emma Morano'dan sonra, "Dünyanın en yaşlı insanı" unvanı 117 yaşındaki kadına geçti.

'Dünyanın en yaşlı insanı' artık o!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 20:01

Dünyanın en yaşlı insanı unvanı, 117 yaşındaki İtalyan Emma Morano'nun hayatını kaybetmesiyle Jamaikalı Violet Mosse Brown'e kaldı.

3 asır yaşayan dünyanın en yaşlı insanı vefat etti

Dünya üzerindeki en yaşlı insan unvanının sahibi Emma Morano 117 yaşında hayatını kaybetti. 

Emma Morano vefat etti 

Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip İtalyan Emma Morano, geçtiğimiz günlerde 117 yaşında hayatını kaybetmişti. 

Unvan, Mosse Brown'a geçti! 

Emma Morano'nun ölümünün ardından bu unvan Jamaikalı Violet Mosse Brown'a geçti. 

Uzun yaşamın formülünü açıkladı 

10 Mart 1900 tarihinde Jamaika'da dünyaya gelen Brown, uzun yaşamının ardındaki formülün sorulması üzerine hiçbir formülü uygulamadığını, her şeyi yiyip içtiğini, sadece alkol ürünlerini tüketmediğini dile getirdi.

2 dünya savaşına tanıklık etti 

Brown, geçen yıllara rağmen hafızasının kuvvetli olduğunu belirterek ilk arabanın piyasaya çıkışına, uçakların Jamaika'ya gelişine, iki dünya savaşına tanıklık ettiğini ifade etti.

 
EtiketlerEmma Moranodünyanın en yaşlısıJamaikalı Violet Mosse Brown
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 20:01
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