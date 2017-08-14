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'Dünyanın en yaşlı erkeği' hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı erkeği unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Yisrael Kristal, doğum gününe haftalar kala 113 yaşında hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:07
'Dünyanın en yaşlı erkeği' hayatını kaybetti

Auschwitz toplama kampından sağ çıkan dünyanın en yaşlı erkeğiYisrael Kristal, 113 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünyanın en yaşlı erkeği unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Yisrael Kristal, doğum gününe haftalar kala 113 yaşında hayatını kaybetti. 15 Eylül 1915 tarihinde Varşova'da, annesiz dünyaya gelen ve babasını I. Dünya Savaşı'nda kaybeden Yisrael Kristal, 1930'lu yıllarda Naziler tarafından ailesiyle birlikte tutuklanarak, Auschwitz toplama kampına götürüldü. Kampta Kristal’in karısı ve çocukları öldürüldü. Kristal, kamptan kurtulmasının ardından 1950'li yıllarda İsrail'e yerleşerek, burada toplama kamplarındaki günlerine dair iki kitap çıkardı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:07
  1. Guinness Rekorlar Kitabı
  2. Dünyanın en yaşlı erkeği
  3. Yisrael Kristal
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