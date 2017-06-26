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Dünyanın en yalnız ülkesinden kan donduran görüntü!

Diktatörlükle yönetildiği yönünde dünyadan sıklıkla eleştiri alan Kuzey Kore'den şaşkına uğratan görüntüler ortaya çıktı. İşkencenin sıradan bir durum gibi kabul gördüğü belirtilen ülkeden gelen işkence görüntüleri söylentilerin adeta ıspatı oldu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 12:58
Dünyanın en yalnız ülkesinden kan donduran görüntü!

Kuzey Kore'den gelen korkunç görüntülerde Kuzey Koreli genç bir kadın polis tarafından  öldüresiye dayak yiyor. Elleri arkadan bağlı halde duran kimliği bilinmeyen kadın defalarca tekme ve tokatlara maruz kalıyor.

Polis kadının yüzüne bile tekmeler yağdırıyor.Adamın vurduğu darbelerden birinden sonra kadın duvara çarpıyor ve duvar kan içinde kalıor.

2012 yılında çekildiği belirtilen görüntülerdeki kadının suçu ise Çin'e gizlice gitmiş olması. Kadına daha sonra ne olduğu bilinmiyor.

Dünyanın en yalnız ülkesi Kuzey Kore'deki işkence görüntülerindne ortaya çıkan bir başka karede ise bir adam Çin'e kaçtığı için öldüresiye darp ediliyor. 

 

 


  

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 12:58
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