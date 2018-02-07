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Dünyanın en uzun köprüsü! Tam 55 kilometre

Çin'de Hong Kong ve Macao özel idari bölgeleri ile Guangdong eyaletlerini birbirine bağlayan dünyanın en uzun köprüsünün teslimatı yapıldı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:51
Dünyanın en uzun köprüsü! Tam 55 kilometre

Köprü, 55 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun köprüsü olma niteliği taşıyor.

Ana projeyle ilgili yapılan değerlendirme toplantısında, köprünün, tasarım ve teknoloji standartlarına uyduğu, kalite testlerinden geçtiği ve deneme hizmetine başlanması için gerekli koşullara sahip olduğu belirtildi.

Hong Kong-Zhuhai-Macao Köprüsü İdaresi Müdürü Zhu Yongling, köprünün ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nden sonra hizmete girecek ilk dev deniz ulaşımı projesi olduğuna işaret etti.

Zhu, Hong Kong-Zhuhai-Macao Köprüsü'nün tesliminin gerçekleşmesinin, yıllar süren köprü inşasını başarıyla noktaladığına dikkat çekerek, köprünün söz konusu üç bölge arasındaki önemli bir ulaşım yolu haline geleceğini kaydetti.

Köprü, Hong Kong-Macao-Zhuhai arasındaki karayolu ulaşımını 3 saatten 1 saate indirecek.

Hazırlık aşaması 6 yıl, yapımı ise 8 yıl süren köprünün ana çalışmaları, plana uygun olarak geçen yıl Aralık ayında bitirilmişti.

Köprünün İnci Nehri Deltası'nda bulunan kentleri entegre etmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:51
  1. dünyanın en uzun köprüsü

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