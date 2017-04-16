Dünyanın 'en uzun genç kızı' oyunu kullandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2014 yılında 213 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında sandık başına gitti.

Annesi ve babasıyla Altın Safran İlkokulu'na gelerek, oyunu kullanan Gelgi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci kez oy kullandığını söyledi.

İlk oyunu 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerinde kullandığını ifade eden Gelgi, "Bu referandumun ülkemizin geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlık görevimi yapmak için buradayım. Umarım her şey çok güzel olur." dedi.

Uzun yıllar tedavi gördüğünü ve evden çıkamadığını aktaran Gelgi, şöyle konuştu:

"Sırtımdan operasyon geçirdiğimde 17 yaşındaydım, yaşım da tutmadığı için o zaman oy da kullanamamıştım. Sadece seçimler değil her türlü aktivitelere katılmam ve bunları rahatça yapmama imkan sağlandığı için bu tedaviler benim hayatıma çok büyük kolaylıklar getirdi. Vatandaşlık görevim her şeyden önemli."