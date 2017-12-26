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Dünyanın en uzun cam köprüsü ziyaretçiye açıldı

Çin'de dünyanın en uzun cam köprüsü ziyarete açıldı.

26 Aralık 2017 Salı 09:15
Dünyanın en uzun cam köprüsü ziyaretçiye açıldı

Çin'in başkenti Pekin yakınlarındaki Hebei eyaletinde bulunan Shijiazhuang kentinde, dünyanın en uzun cam köprüsü halka açıldı. Kentin Pingshan bölgesinde Hongyagu Manzara Alanı'ndaki iki uçurum arasında kurulan köprü, 218 metre yükseklikte yer alıyor.
Hebei Group isimli turizm şirketi tarafından inşa edilen köprü 

İKİ BİN KİŞİ TAŞIYABİLİYOR

1.077 adet camdan oluşuyor ve köprü Çin'de bir ilk olmak üzere, yayılma altındaki yapılar tarafından destekleniyor. Köprü projesinin başkanı Liu Qiqi, yapının iki bin kişi taşıyabildiğini fakat köprü üzerinde aynı anda 500 kişinin bulunmasının daha güvenli olduğunu söylerken ziyaretçilere heyecan vermek adına, merkezine doğru gidildikçe köprünün sallandığını belirtti. 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 09:15
  1. ÇİN
  2. PEKİN
  3. CAM KÖRÜ
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