Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü
Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü İsviçre'de açıldı.31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:17
Dünyadaki en uzun asma yaya köprüsü, İsviçre’nin Zermatt kasabasında açıldı. Europabrücke (Avrupa Köprüsü) adı verilen köprü, yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 85 metre yüksekliğindedir.
Köprü daha önce aynı yerde bulunan ve kaya düşmesi nedeniyle hasar gören eski asma köprünün yerine yapıldı. Zermatt Turizm Kurulu, sallanmaya karşı bir sisteme sahip olan köprünün kablolarının 8 ton ağırlığında olduğunu açıkladı. Köprü, dağlık alandaki doğa yürüyüşçülerinin kullandığı rotada yer alıyor.