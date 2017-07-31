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Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü

Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü İsviçre'de açıldı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:17
Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü

Dünyadaki en uzun asma yaya köprüsü, İsviçre’nin Zermatt kasabasında açıldı. Europabrücke (Avrupa Köprüsü) adı verilen köprü, yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 85 metre yüksekliğindedir.

 

Köprü daha önce aynı yerde bulunan ve kaya düşmesi nedeniyle hasar gören eski asma köprünün yerine yapıldı. Zermatt Turizm Kurulu, sallanmaya karşı bir sisteme sahip olan köprünün kablolarının 8 ton ağırlığında olduğunu açıkladı. Köprü, dağlık alandaki doğa yürüyüşçülerinin kullandığı rotada yer alıyor.

 

Europabrücke, Avrupa’nın en uzun asma köprüsü olmasına rağmen yükseklik yönünden Avrupa’nın en yükseği değildir.En yüksek asma yaya köprüsü Avrupa'da, Avusturya'nın Reutte kentinde bulunuyor ve 405 metrelik asma köprü, 110 metre yüksekliğe sahiptir.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:17
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