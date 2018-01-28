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Dünyanın en ünlü şehrini fareler bastı! İnsanlar evlerine...

Fransa'nın başkenti Paris'teki Seine Nehri, yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 5 buçuk metre yükselerek set sınırlarına yaklaştı. Taşan nehir ve aksatılan temizlik çalışmalarından dolayı Paris'i fareler bastı.

28 Ocak 2018 Pazar 11:26
Dünyanın en ünlü şehrini fareler bastı! İnsanlar evlerine...

Ulaşım sisteminin de etkilendiği şehrin bir bölümünde, insanlar ev ve iş yerlerine botlarla gidiyor.

France 24 televizyonu, kanalizasyonlarda yaşayan sıçan ve farelerin hayatta kalabilmek için sel suyu ile dolan kanalizasyonlardan sokaklara kaçtığını duyurdu.

Fransa Ulusal Meteoroloji Servisi'ne göre geride bıraktığımız Aralık-Ocak ayları ülke tarihindeki üçüncü en yağışlı dönemdi.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 11:26
  1. Fransa
  2. Paris
  3. şehri fareler bastı
  4. France 24
  5. Fransa Ulusal Meteoroloji Servisi
  6. Seine Nehri
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