Dünyanın en ünlü şehrini fareler bastı! İnsanlar evlerine...

Ulaşım sisteminin de etkilendiği şehrin bir bölümünde, insanlar ev ve iş yerlerine botlarla gidiyor.

France 24 televizyonu, kanalizasyonlarda yaşayan sıçan ve farelerin hayatta kalabilmek için sel suyu ile dolan kanalizasyonlardan sokaklara kaçtığını duyurdu.

Fransa Ulusal Meteoroloji Servisi'ne göre geride bıraktığımız Aralık-Ocak ayları ülke tarihindeki üçüncü en yağışlı dönemdi.