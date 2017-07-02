Dünyanın en tehlikeli suları Türk amirale emanet!

Somalili deniz haydutlarının ticari ve yardım gemilerine saldırmasını engellemek için savaş gemilerinden oluşturulan Birleşik Görev Kuvveti’ne (CTF-151) 26 Ekim 2017’ye kadar Tuğamiral Emre Sezenler komuta edecek.

Türk amiral gemisi

Poyrazköy ve Askeri Casusluk davalarında “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklanarak 3.5 yıl hapis yatan Tuğamiral Emre Sezenler, serbest kalır kalmaz Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve 2. Muhrip Filotillası Komutanlığı görevlerini yürütmüştü. Üç aydır Japonya Öz Savunma Deniz Kuvvetleri’nden Tuğamiral Tatsuya Fukuda komutasında olan CTF 151, geçtiğimiz gün Türk Amiral Emre Sezenler’in komutasına girdi. Tuğamiral Sezenler,

26 Ekim’e kadar Kızıldeniz üzerinden Akdeniz ya da Hint Okyanusu’na geçen ticari ve yardım gemilerinin güvenliğinden sorumlu olacak.

Japonya, Pakistan ve Güney Kore’nin savaş gemilerinden oluşan filonun amiral gemisi de Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Giresun fırkateyni olacak. Tuğamiral Sezenler, gemileri Uluslararası Tavsiye Edilen Transit Koridoru’na (IRTC) sevk ederken emrindeki savaş gemileri ve helikopterlerle de deniz haydutlarının bölgede dolaşmasına izin vermeyecek.



Hasdal’dan Aksaz’a...







Poyrazköy ve Askeri Casusluk davalarında “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla 2009 yılında tutuklanan Emre Sezenler, 3.5 yıl Hasdal Cezaevi’nde yatmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra Tuğamiral rütbesi kazanan Sezenler, emekli olmak yerine görevine devam etmişti. Önce Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na getirilen Sezenler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2. Muhrip Filotillası Komodoru olarak NATO’nun Deniz Muhafız Operasyonu’nda tatbikatı yönetmişti.



