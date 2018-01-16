Dünyanın en soğuk yeri, hava sıcaklığı...

Rusya'nın Ural Dağları'ndan Büyük Okyanus'a kadar uzanan Sibirya'da 500 nüfuslu Oymyakon köyünde soğuktan termometreler kırıldı.

1920'li yıllarda Ren geyiği çobanlarının dinlenme yeri olan köy 1933'teki soğuk rekorunu bu yıl eksi 62 derece ile tazeledi.



Köyde yaşayan yerel halk soğuğa her ne kadar alışsa da soğuktan kirpikleri dahi donabiliyor.