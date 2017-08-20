Dünyanın en soğuk köyü -71 derece

Yeni Zelandalı fotoğrafçı Chapple dünyanın en soğuk yerleşimini görüntülemeye karar verdi.

Chapple köye ayak bastığında hissettiği soğuğu söyle anlatmış: "Dışarı adımımı ilk attığımda pantolon giyiyordum. Hava sıcaklığı –47 °C'ydi. Soğuğun fiziksel olarak bacaklarımı sıktığını hissettim. Diğer sürpriz ise tükürüğümün ağzımda iğneler şeklinde donarak dudaklarıma batmasıydı."

Rusya topraklarında, Kuzey Kutup Dairesi'nin 350 kilometre güneyindeki Oymyakon Köyü'nde 1926 yılında ölçülen -71.2 derece, Kuzey Yarınmküre'de ölçülen en düşük sıcaklık olma özelliğini taşıyor.

Bitkisel tüketim ürünlerinin yetişmediği köyde, marketlerin tezgahları balık ve et ürünleriyle dolu...

Sıcaklığın -48 dereceye kadar ulaştığı şehirde, kaskatı kesilmiş balıklar ekmek gibi yan yana diziliyor.

Güneş ışınalarının dondurucu sis tabakasını delmekte bile zorlandığı köyde bugün yaklaşık 500 kişi ikamet ediyor.

Evlerin içine soğuk nedeniyle su tesisatı döşemek imkansız olduğu için bölgede tuvaletler ev dışına inşa edilmiş.

Bölgede otomobiller sadece garajlarda çalıştırılabiliyor.

Garaj dışına çıkan araçlar, durmadan yollarına devam etmek zorunda. Çünkü aracınızı durdurursanız, muhtemelen soğuk nedeniyle tekrar çalıştıramazsınız.

Rusya'nın Kuzey Kutbu'na en yakın köyü Oymyakon, adını konumuna oranla sıcak sularından alıyor. Rusça'da "Donmayan Su" anlamına gelen bölgeye 1930'lu yıllara kadar geyik sürülerinin su ihtiyaçlarını karşılamak için indiği biliniyor.

Ancak Sovyet hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda deniz seviyesinden 750 metre yükseklikte bulunan, günlerin uzunluğunun kışın üç saat ile yazın 21 saat arasında değiştiği bu bölgede bir insan yerleşiminin olmasına karar veriyor. O yıllarda göçmenlerin yerleştirildiği köyde bugün yaklaşık 500 kişi ikamet ediyor.

Köyde az çeşitlilikte ürün satan tek bir bakkal var ve herkes buradan alışveriş yapıyor. Ancak yine de dengesiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşamıyorlar.

Bilim insanları köylülerin sağlık sorunu yaşamamasını, geyik sütündeki besin değerlerinin yüksek olmasına bağlıyor.

Bu köyde çocuklar da soğuğa alışkın. Okullar hava sıcaklığı -52 derecenin altına indiğinde kapanıyor. Oymyakon sakinlerinin en sevdiği aktivite ise buz tutmuş gölde balık avlamak.