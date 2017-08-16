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Dünyanın en şişman çocuğuydu! Ameliyat oldu

Endonezya'da yaşayan Arya Premana 31 kilo verdi. 5 dakikadan fazla ayakta kalamayan çocuğun bir yılda 100 kilo daha vereceği öngörülüyor.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:49
Dünyanın en şişman çocuğuydu! Ameliyat oldu

Tüp mide operasyonu geçiren Premana 31 kilo verdi. 5 dakikadan fazla ayakta kalamayan çocuğun bir yılda 100 kilo daha vereceği öngörülüyor.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaşayan 11 yaşındaki Arya Premana 190.5 kilo. Doktorlar ameliyat olmazsa Arya'nın öleceğini açıklamıştı.

Dünyanın en kilolu çocuğu ünvanına sahip Arya Premana, aşırı kiloları yüzünden okulu bırakmak zorunda kalmıştı. Sürekli acıkan çocuk artık yürüyemeyez hale gelmişti.

Günde 5 öğün yemek yiyen Arya'nın pirinç, balık, et ve sebze çorbası ile beslendiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:49
  1. Arya Premana
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