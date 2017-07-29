Dünyanın en modern beş fıstık tesisinden biri Siirt’te yapıldı

Yıllık ortalama 50 bin ton fıstık işleme kapasitesine sahip olacak tesis, geçen yıl Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına başlanmıştı. Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş beraberindeki yetkililerle Fıstık tesisini gezerek incelemelerde bulundu. Ekonomik kalkınmada Siirt Fıstığının önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Vali Yardımcısı Kuş, tesisin dünyanın en modern beş fıstık tesisinden biri olduğunu söyledi.